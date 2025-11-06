Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PISALI O IZGLEDU

Španjolci šokirani onime što su vidjeli u Maksimiru, ne mogu vjerovati da će tamo večeras igrati

Šetnja maksimirskim travnjakom nogometaša Celte dan uoči utakmice s Dinamom
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.11.2025.
u 17:29

O Zagrebu se napisali kako je hrvatska prijestolnica 2020. godine 'pretrpjela, ne samo globalnu pandemiju koronavirusa, već da stvar bude gora i snažan potres koji je teško oštetio nekoliko građevina u gradu, pa tako i temelje stadiona Maksimir.'

Zagrebačk Dinamo od 18:45 proti Celte Vigo lovi nove bodove u Europskoj ligi za europsko proljeće, a španjolski novinari koji su doputovali u Zagreb posvetili su dosta prostora i izgledu stadiona u Maksimiru. O Zagrebu se napisali kako je hrvatska prijestolnica 2020. godine 'pretrpjela, ne samo globalnu pandemiju koronavirusa, već da stvar bude gora i snažan potres koji je teško oštetio nekoliko građevina u gradu, pa tako i temelje stadiona Maksimir.'

- Navijači koji stignu na stadion Maksimir primijetit će da će, čak i nakon početnog zvižduka, istočna tribina, ona nasuprot velikim televizijskim kamerama, biti potpuno prazna. Nije riječ o administrativnoj kazni niti o bojkotu dijela navijača, već o činjenici da je taj dio zatvoren od ožujka 2020. godine iz sigurnosnih razloga - napisao je dnevnik Faro de Vigo.

Također, ustvrdili su da se radi o 'jednom od najružnijih stadiona u Europi', a to temelje na nedavnom istraživanju koje je Maksimir svrstalo na mjesto trećeg najružnijeg stadiona u Europi. 

- Ironično, ta ljestvica nije bila povoljna ni za Celtu Vigo. Njihov stadion Baladios, još uvijek u fazi rekonstrukcije i bez završnih radova, zauzeo je drugo mjesto na popisu najmanje privlačnih stadiona u Europi - dodaje tamošnji list.

Kovačević sprema veliko iznenađenje za Španjolce? Procurio vjerojatni sastav za Celtu

Ključne riječi
Europska liga Maksimir Celta Vigo Dinamo

Komentara 2

Pogledaj Sve
DX
Dx
18:06 06.11.2025.

Kad smo dolazili igrati u druge gradove unutar županijske lige , najvažnije nam je bilo daje teren kvalitetan , te čista i uredna svlačionica sa toplom vodom . Koga od igrača je briga za izgled stadiona ili tribina. Takve pričeiče služe za opravdanje ogromnih investicija u privatne klubove. Najbolje rješenje po proračun bi bila izgradnja novog stadiona, ovo nekoliko puta preplaćeno čudo treba prodati , pa nek ruši novi vlasnik.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
18:19 06.11.2025.

Koga briga što misle Francuzi!?! Dinamo je privatni klub koji zarađuje velike novce pa neka si pravi stadion. Zašto bi se mojim nivcima financirao Dinamo?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja