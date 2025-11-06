Španjolci šokirani onime što su vidjeli u Maksimiru, ne mogu vjerovati da će tamo večeras igrati

Zagrebačk Dinamo od 18:45 proti Celte Vigo lovi nove bodove u Europskoj ligi za europsko proljeće, a španjolski novinari koji su doputovali u Zagreb posvetili su dosta prostora i izgledu stadiona u Maksimiru. O Zagrebu se napisali kako je hrvatska prijestolnica 2020. godine 'pretrpjela, ne samo globalnu pandemiju koronavirusa, već da stvar bude gora i snažan potres koji je teško oštetio nekoliko građevina u gradu, pa tako i temelje stadiona Maksimir.'

- Navijači koji stignu na stadion Maksimir primijetit će da će, čak i nakon početnog zvižduka, istočna tribina, ona nasuprot velikim televizijskim kamerama, biti potpuno prazna. Nije riječ o administrativnoj kazni niti o bojkotu dijela navijača, već o činjenici da je taj dio zatvoren od ožujka 2020. godine iz sigurnosnih razloga - napisao je dnevnik Faro de Vigo.

Također, ustvrdili su da se radi o 'jednom od najružnijih stadiona u Europi', a to temelje na nedavnom istraživanju koje je Maksimir svrstalo na mjesto trećeg najružnijeg stadiona u Europi.

- Ironično, ta ljestvica nije bila povoljna ni za Celtu Vigo. Njihov stadion Baladios, još uvijek u fazi rekonstrukcije i bez završnih radova, zauzeo je drugo mjesto na popisu najmanje privlačnih stadiona u Europi - dodaje tamošnji list.