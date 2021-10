VIDEO Pogledajte kako je Bayern 'petardom' ispravio traume iz Kupa

Bayern München svladao je Union u Berlinu s 5-2 u 10. kolu njemačkog prvenstva i to samo tri dana nakon teškog poraza u Kupu u Moenchengladbachu (0-5).

Bavarci su u srijedu doživjeli najveći poraz od 1978. godine, ali su u Berlinu glatko dobili Union. Bayern nakon samo 23 minute igre vodio s 2-0 pogocima Roberta Lewandowskog, Leroy Sane je zabio za 3-0 u 35. minuti, da Niko Giesselmann u završnici prvog poluvremena smanjio za domaćina.

Foto: FABRIZIO BENSCH Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Union Berlin v Bayern Munich - Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Germany - October 30, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal from the penalty spot with teammates REUTERS/Fabrizio Bensch DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

U nastavku su za Bayern pogađali Kingsley Coman i Thomas Müller, a za Union Julian Ryerson. Josip Stanišić je igrao do 69. minute.

Bayern vodi s bodom više od Borussije koja je u Dortmundu porazila Koeln s 2-0 pogocima Thorgana Hazarda i Steffena Tiggesa.

Trećeplasirani Freiburg nadigrao je posljednjeplasirani Greuther Fürth sa 3-1 s dva autogola i pogotkom iz penala, Wolfsburg je u Leverkusenu iznenadio Bayer s 2-0, a Mainz u gostima Arminiju Bielefeld 2-1.