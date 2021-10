Potpuni potop Bayerna: 'Petardom' Lewu, Neuera i društvo napunila Borussija M'gladbach

Nogometaši Borussije Moenchengladbach deklasirali su Bayern Munchen sa 5-0 u susretu 2. kola njemačkog nogometnog Kupa nanijevši bavarskom velikanu najteži poraz u posljednje 43 godine.

Posljednji teži poraz od ove "petarde" Bayern je doživio u prosincu 1978. kada je od Fortune Dusseldorf u prvenstvu izgubio sa 1-7.

Njemački prvak je počeo utakmicu praktički u najjačem sastavu, no Borussija je povela već u trećoj minuti golom Kouadija Koneaa. Rami Bensebaini je u 15. zabio za 2-0, a isti je igrač u 21. minuti povisio na 3-0 iz kaznenog udarca izazvavši "ludnicu" među 48.000 gledatelja na Borussia Parku. Borussija je tako postala prva momčad u povijesti njemačkog Kupa koja je Bavarcima zabila tri gola za 21 minutu.

Foto: WOLFGANG RATTAY Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Borussia Moenchengladbach v Bayern Munich - Borussia-Park, Moenchengladbach, Germany - October 27, 2021 Bayern Munich's Manuel Neuer reacts after conceding their fifth goal scored by Borussia Moenchengladbach's Breel Embolo REUTERS/Wolfgang Rattay DFB RULES PROHIBIT USE IN MMS SERVICES VIA HANDHELD DEVICES UNTIL TWO HOURS AFTER A MATCH AND ANY USAGE ON INTERNET OR ONLINE MEDIA SIMULATING VIDEO FOOTAGE DURING THE MATCH..

Potop Bayerna nastavio se i u drugom dijelu. Breel Embolo je u 52. zabio za 4-0, a samo šest minuta kasnije i za nestvarnih 5-0.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić za Bayern je zaigrao od 67. minute.

Veliko iznenađenje priredio je i drugoligaš Karlsruher koji je u Leverkusenu pobijedio Bayer sa 2-1.

Golove za osmoplasirani sastav druge njemačke lige zabili su Lucas Cueto (4) i Choi Kyoung-Rok (63), dok je za "Apotekare" zabio Frimpong (54).

Bayer je imao 65 posto posjeda lopte, "Apotekari" su uputili 20 udaraca, imali su nekoliko sjajnih prilika, no hrabri i srčani igrači Karlsruhera su izdržali sve napade.