VIDEO Pogledajte golove s finala Kupa! Frukova ljepotica, a onda i bomba Slavena za izjednačenje

Dva je puta zabio Hajduku na Poljudu u četvrtfinalu, pogodio je i gol vrijedan finala protiv Istre na Rujevici, a onda je isto učinio i u samoj završnici. Toni Fruk sjajnim je pogotkom načeo mrežu Slaven Belupa u Koprivnici u prvom ogledu finala Kupa Hrvatske. Igrala se 25. minuta utakmice kada je Fruk najprije gurnuo loptu kroz noge domaćeg stopera Kovačića, a onda maestralno s preko 25 metara pogodio nebranjeni dio mreže vratara Suška.

Fruku je to bio 14. pogodak u sezoni u svim natjecanjima kroz 42 nastupa, a četvrti u Kupu. U nevjerojatnoj formi igra ovaj 24-godišnji Našičanin, a danas ga s tribina stadiona Ivan Kušek Apaš gleda i hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Fruk je bio dio akcije u ožujku kada je Hrvatska protiv Francuske igrala u četvrtfinalu Lige nacija, ne treba dvojiti u to da će na njegovu adresu sletjeti i poziv za lipanjsko okupljanje kada Hrvatska kreće u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.

No, nije to bilo sve. U 69. minuti pogodak za 1:1 postigao je Antonio Bosec. Lijepa je to bila akcija domaćih, u nekoliko je dodavanja riječka obrana bivala presječena, a lopta Grgića u prostor Bosecu bila je pogođena na vrijeme, baš kao i sljedeći potez, razorni i precizni Bosecov udarac za 1:1.

