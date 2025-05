Boban bez dlake na jeziku: 'Izbacio sam tog čovjeka iz ureda i rekao mu da odj**e!'

Zvonimir Boban, koji će uskoro preuzeti poziciju predsjednika Uprave Dinama, dao je intervju za talijanske medije u kojem nije štedio kritike na račun vodstva svog bivšeg kluba Milana, a posebno predsjednika Paola Scaronija, za kojeg je izjavio da "nikada nije trebao biti u nogometu". Boban, koji je bio jedan od najomiljenijih igrača među navijačima Milana i član momčadi koja je 1994. osvojila Ligu prvaka, nakratko je 2020. obnašao i funkciju klupskog direktora. U to je vrijeme klub bio pod upravom investicijskog fonda Elliott, no predsjednik je bio isti kao i danas – Scaroni. Njihov odnos očito nikada nije bio dobar.

"Osoba koja nikada nije trebala biti u nogometu. On nema nikakve veze s nogometom", rekao je Boban za Longonijev YouTube kanal Milan Hello, prenosi SempreMilan. "Ali znate, neki ljudi, zbog moći koju su imali i pozicija koje su zauzimali, nikada se nisu istinski zapitali. Nikada nisu izgradili tu unutarnju strukturu da sami sebe pitaju: je li ispravno da idem tamo? Jer očito se sve svodi na interese. Ali Milan? On nema nikakve veze s Milanom. Iako je veliki menadžer i postigao je velike uspjehe. Nisam pratio njegov život, baš kao što ni on nije pratio moj. Jednom smo trebali ići u Lega Calcio i on nije mogao", dodao je Boban.

Prisjetio se i jedne anegdote s bivšim suigračem Paolom Maldinijem: "Maldini mu kaže: 'Za Zvonu je ovo kruh svagdašnji posljednjih godina, uključen je u institucije, poznaje Ligu, zna kako te stvari funkcioniraju.' U ugovoru sam imao i te reprezentativne dužnosti, ali nije mi bilo stalo do toga jer smo morali riješiti važnije stvari. A Scaroni kaže: 'U redu, onda mi pošalji svoj životopis'", prepričao je Boban uz smijeh, pa nastavio: "Rekao sam mu da odj**e i izbacio sam ga iz ureda. Rekao sam mu: 'Koji ku**c radiš u nogometu?'. On mi kaže: 'Zašto bih ja trebao znati što si ti radio u životu?'. U redu, haha. Ne moraš, ali onda ni ja ne moram poštovati tebe. Ali rekao je to na prirodan način, mislim da nije ni shvatio što govori. Nije da sam se kasnije naljutio, ali u tom trenutku sam reagirao i izbacio ga iz ureda. To vam sve govori što mislim o Scaroniju."

Boban se osvrnuo i na Giorgija Furlanija, bivšeg člana upravnog odbora koji je 2022. postao glavni izvršni direktor Milana. "Giorgio Furlani je navijač Milana, pravi navijač Milana. Ali na svoj način. On je drugačije građen. Bio je matematičar, poslovni čovjek u fondu i to je njegov način gledanja na stvari, nije sposoban razumjeti što Milan predstavlja za nas", rekao je Boban. "Ali on cijeli život navija za Milan, poznajem ga od ranije i to nije sporno. No on ima svoje šefove kojima bespogovorno odgovara, zaboravljajući na strast, sport, nogomet, sve ono što za obične ljude predstavlja Milan."

Dodao je kako Furlani nema afinitet prema nogometu ni sposobnost da ga razumije: "To kod njega ne postoji, on je samo menadžer s pravilima i to je to. Ne zna igrati nogomet, koje vještine Giorgio Furlani ima da bi razumio nogomet? I to je u redu. Trebao bi se okružiti ljudima koji razumiju nogomet. Netko tko je to jako dobro razumio – poslao ga je kući. Trebao je i sam sebi postaviti neka pitanja, shvatiti što je dobro za Milan i da su Maldini i Massara bili dobri za Milan. Bili su tehnička zaštita, a da ne govorimo o simbolici koju Paolo nosi u sebi. Više ga krivim zbog toga nego zato što zna ili ne zna… jer ne zna. A misli da Moncada zna sve. To je činjenica. Jer njemu je dovoljno skautiranje da misli da razumije sve."