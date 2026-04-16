VIDEO Pogledajte fenomenalan gol vatrenog kojim je pogurao svoj klub u polufinale Europske lige!

Nogometaši Freiburga prvi su putnici u polufinale Europske lige nakon što su u dvije utakmice četvrtfinala ukupnim rezultatom 6-1 porazili španjolsku Celtu Vigo.

Njemački sastav je u prvom susretu pred svojim navijačima pobijedio sa 3-0, a večeras je u uzvratu slavio sa 3-1. Strijelci za goste bili su hrvatski napadač Igor Matanović (33) i Japanac Yuito Suzuki (39, 51), dok je za Celtu zabio Williot Swedberg (90).

Galicijska momčad je pobijedila PAOK u doigravanju nokaut faze, a potom je izbacila i Lyon. Celta je ušla u ovo četvrtfinale kao favorit za prolazak. Međutim, u prvoj utakmici pružili su jednu od svojih najgorih predstava sezone. Freiburg je pobijedio 3-0 zahvaljujući golovima Vincenza Grifa, Jana-Niklasa Bestea i Matthiasa Gintera.

Španjolci su priželjkivali čudo u uzvratu, međutim već nakon prvog poluvremena otklonjene su sve sumnje. Dva gola gostiju značila su kraj nadanja domaćina da će ponoviti plasman u europsko polufinale iz sezone 2016/17.

Freiburg je poveo u 33. minuti sjajnim golom hrvatskog napadača Igora Matanovića. Gosti su uputili dugačku loptu na rub Celtina kaznenog prostora do Jordyja Makenga koji je glavom spustio do Matanovića, a ovaj odlično opalio sa 20 metara pogodivši u gornji lijevi kut nemoćnog Ionuta Radua. Suci su označili zaleđe, međutim VAR je pokazao kako je Makengo bio u dozvoljenoj poziciji. Video pogledajte OVDJE.

Bio je to Matanovićev 12. gol ove sezone, pri čemu treći u Europskoj ligi. Samo četiri minute kasnije Yuito Suzuki je pogodio za 2-0. Japanac je odigrao dvostruko dodavanje s Niklasom Besteom povećavši vodstvo gostiju.

U 51. minuti Suzuki je iskoristio dodavanje Vincenza Grifa za svoj drugi gol na utakmici. Konačnih 1-3 postavio je Swedberg u završnim trenucima susreta.

Freiburg se direktno plasirao u osminu finala nakon što su završili na sedmom mjestu u ligaškoj fazi. Potom su bili bolji od Genka koji je, podsjetimo, izbacio zagrebački Dinamo, večeras su porazili Celtu, a u svom prvom polufinalu igrat će protiv pobjednika susreta između Real Betisa i Brage. Prvi susret igran u Portugalu završio je 1-1.

U preostala dva četvrtfinalna ogleda sastaju se Nottingham Forest - Porto (1-1), te Aston Villa - Bologna (3-1).