Poznati Srbin poručio da će navijati za Hrvatsku: 'To su naši susjedi, naša djeca'

Bivši srbijanski nogometaš Rade Bogdanović (56) osvrnuo se na Svjetsko prvenstvo i otkrio da će navijati za susjedne reprezentacije, Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu.

- Moj stav je jasan. Navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijam i za Hrvatsku. To su nam jednostavno susjedi, to su naša djeca, to su djeca, na kraju krajeva, ljudi koje poznajemo - rekao je Bogdanović za Sportal te dodao:

- Pa neću valjda navijati za Šveđane i Norvežane i za Engleze, a moji Bosanci i Hrvati tu pored nas. Komuniciramo, prelazimo državne granice, prelazimo preko država, preko mostova, rijeka, polja, livada, dolina.

Poslao je poruku svima koji neće navijati za susjedne države.

- Ako postoje oni koji ne navijaju, kojima srce nije uz njih, i to je legitimno, ali nemoj to iznositi javno jer je primitivno.

Bogdanović je bivši reprezentativac Jugoslavije, a u karijeri je, između ostalog, nastupao za Željezničar, Atletico Madrid, Werder i Arminiju.