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PORUKA ZA SVE

Poznati Srbin poručio da će navijati za Hrvatsku: 'To su naši susjedi, naša djeca'

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
12.06.2026.
u 12:32

- Moj stav je jasan. Navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijam i za Hrvatsku. To su nam jednostavno susjedi, to su naša djeca, to su djeca, na kraju krajeva, ljudi koje poznajemo - rekao je Bogdanović za Sportal

Bivši srbijanski nogometaš Rade Bogdanović (56) osvrnuo se na Svjetsko prvenstvo i otkrio da će navijati za susjedne reprezentacije, Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu.

- Moj stav je jasan. Navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijam i za Hrvatsku. To su nam jednostavno susjedi, to su naša djeca, to su djeca, na kraju krajeva, ljudi koje poznajemo - rekao je Bogdanović za Sportal te dodao:

- Pa neću valjda navijati za Šveđane i Norvežane i za Engleze, a moji Bosanci i Hrvati tu pored nas. Komuniciramo, prelazimo državne granice, prelazimo preko država, preko mostova, rijeka, polja, livada, dolina.

Poslao je poruku svima koji neće navijati za susjedne države.

- Ako postoje oni koji ne navijaju, kojima srce nije uz njih, i to je legitimno, ali nemoj to iznositi javno jer je primitivno.

Bogdanović je bivši reprezentativac Jugoslavije, a u karijeri je, između ostalog, nastupao za Željezničar, Atletico Madrid, Werder i Arminiju.
Ključne riječi
SP 2026. Rade Bogdanović

Komentara 6

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Avatar rubinet
rubinet
13:12 12.06.2026.

Nismo mi vaši ni u čemu.

BP
Besposlen pop
13:15 12.06.2026.

Ne mogu se ne sjetiti Ace dijagnoze 2022. i utakmice za broncu; “naša braća Marokanci” 😱🤦‍♂️🙈

Avatar Castro
Castro
13:13 12.06.2026.

seselj i milosevic su isto poznati srbi

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