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POTVRĐENO

Real Madrid doveo još jedno veliko pojačanje, mediji objavili detalje posla

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
Foto: Raquel CUNHA/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
05.07.2026.
u 14:45

Financijski detalji ugovora nisu otkriveni, no mediji navode da je Real aktivirao otkupnu klauzulu od 20 milijuna eura (22,9 milijuna dolara) za ovog 30-godišnjaka.

Real Madrid je potpisao četverogodišnji ugovor s nizozemskim igračem Denzelom Dumfriesom koji dolazi iz milanskog Intera, objavio je španjolski klub u nedjelju.

Financijski detalji ugovora nisu otkriveni, no mediji navode da je Real aktivirao otkupnu klauzulu od 20 milijuna eura (22,9 milijuna dolara) za ovog 30-godišnjaka.

Dumfries nakon pet sezona napušta Inter u koji je došao iz PSV Eindhovena 2021. godine. Nametnuo se kao pouzdan desni bočni igrač, upisavši 207 nastupa za talijanski klub uz 27 pogodaka i 28 asistencija. Ovaj nizozemski reprezentativac osvojio je osam trofeja s Interom, uključujući dva naslova prvaka Serie A i tri naslova pobjednika talijanskog kupa. 

Dumfries je poslije Marca Cucurelle, Bernarda Silve i Ibrahime Konatéa četvrto pojačanje Reala koji pokušava ojačati momčad nakon razočaravajuće sezone 2025./26., u kojoj su ostali bez naslova u La Ligi i ispali u četvrtfinalu Lige prvaka.

Dumfries je  bio dio nizozemske reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu ispala od Maroka u šesnaestini finala. 

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Ključne riječi
transferi Real Madrid Denzel Dumfries

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