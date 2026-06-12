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HRVATSKI BRANIČ

Gvardiol odbio novi ugovor u Manchester Cityju, a uskoro bi mogao stići poziv Josea Mourinha

Neuruppin: Joško Gvardiol i Borna Sosa održali konferenciju za medije hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Autor
Robert Junaci
12.06.2026.
u 09:30

Gvardiol zasad nije prihvatio novi ugovor, uzeo je stanku za razmišljanje koja će potrajati još neko vrijeme, barem dok naša reprezentacija bude na Svjetskom prvenstvu.

Tiražni španjolski sportski dnevni list As donio je priču o ozbiljnom zanimanju Real Madrida za Joška Gvardiola. Naime, Jose Mourinho vraća se u kraljevski klub i traži pojačanja. Dosta se govorilo o pojačanjima za ofenzivni dio momčadi, to prije jer bi moglo biti odlazaka, no Mourinho želi ojačati i svoju zadnju liniju.

Tako je, prema pisanja Asa, izbor pao na dva igrača, to su Riccardo Calafiori, Talijan koji igra za Arsenal, te naš Joško Gvardiol. Navodno je prva meta upravo naš reprezentativac, ali to će biti dosta težak posao za Real, a nadasve skup. Manchester City kupio ga je 90 milijuna eura i Joško je igrao odlično sve do ozljede. U svakom slučaju City ga ne želi pustiti, čak su mu ponudi i novi, zacijelo poboljšani ugovor iako ga aktualni s Manchester Cityjem veže još dvije godine.

Gvardiol zasad nije prihvatio novi ugovor, uzeo je stanku za razmišljanje koja će potrajati još neko vrijeme, barem dok naša reprezentacija bude na Svjetskom prvenstvu. Možda je to dobra vijest za Real, tu stanku u pregovorima o novom ugovoru Španjolci drže kao signal da je Gvardiol zainteresiran za madridski Real. Uz to španjolski medij navodi kako je Gvardiol sigurno o Realu razgovarao s Lukom Modrićem, legendom Reala, a i sad na Svjetskom prvenstvu mogu puno razgovarati o svemu.

Vidjet ćemo kako će se sve to razvijati, nazove li Mourinho Gvardiola, sve je moguće, Portugalac ima veliku vještinu uvjeravanja i sigurno može natjerati Gvardiola da o svemu razmisli. No na kraju držimo da će ipak sve ovisiti o platežnim mogućnostima Real Madrida, hoće li biti spreman 'iskrcati' silne milijune za Gvardiola. 
Ključne riječi
Joško Gvardiol Manchester City

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