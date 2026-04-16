Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Zanimljiv odabir

Luka Dončić odabrao: Evo kako po njemu izgleda savršeni nogometaš

NBA: Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder
Alonzo Adams/REUTERS
Autor
Željko Janković
16.04.2026.
u 16:00

Superzvijezda Los Angeles Lakersa, Luka Dončić, odabrao je koje bi vještine morao imati njegov savršeni nogometaš, koristeći atribute NBA superzvijezda...

Superzvijezda Los Angeles Lakersa Luka Dončić veliki je nogometni obožavatelj, pa je nedavno dobio zanimljiv zadatak. Dončić je odabrao koje bi vještine morao imati njegov savršeni nogometaš, koristeći atribute NBA superzvijezda. Ovako ga je Dončić zamislio:

Brzina: Tyrese Maxey
Snaga: LeBron James
IQ: Nikola Jokić
Dodavanje: Magic Johnson
Šutiranje: Stephen Curry
Vještine: Allen Iverson 

Tyrese Maxey je doista jedan od najbržih igrača u NBA ligi danas. Malo tko može pratiti korak sa zvijezdom Philadelphia 76ersa kada je u najboljem izdanju. Snaga je bila sljedeća kategorija, a Dončić se odlučio za svog suigrača iz Lakersa - LeBrona Jamesa. James je visok 198 cm i težak 113 kg. Građen je kao tenk i ne možete puno učiniti kada vas napada. Uz to, postoji još jedna osoba koja je najočitiji izbor u ovoj kategoriji. To je, naravno, centar Houston Rocketsa - Steven Adams. Većina NBA igrača priznala bi da nema nikoga jačeg.

Dončić je zatim, u kategoriji sportske inteligencije, izabrao svog dobrog prijatelja Nikolu Jokića, zbog IQ-a. Jokić je definitivno prvi izbor u raspravi o tome tko je najlucidniji košarkaš. Iako, neki će kazati da bi se zapravo za tu titulu mogao boriti s LeBronom Jamesom. Jokić i James bi također bili solidni izbori za dodavanja, ali Magic Johnson je bio najbolji. Johnson se smatra najvećim kreatorom igre u povijesti NBA lige. Ima najveći prosjek asistencija po utakmici u regularnoj sezoni (11,2) i doigravanju (12,3).

Dončić je također odabrao najboljeg šutera, odlučivši se za Stephena Curryja. On je nesumnjivo najbolji šuter kojeg smo ikada vidjeli. Ikona Golden State Warriorsa, pogodila je 4248 trica u svojoj karijeri, a nitko drugi nije stigao ni do 3500. Na kraju, dolazimo do vještina, i bilo je pomalo iznenađujuće da se Dončić odlučio za člana Kuće slavnih Allena Iversona. Pomislili biste da će odabrati svog bivšeg suigrača iz Dallas Mavericksa, Kyrieja Irvinga, koji je često nazivan najvještijim košarkašem svih vremena. Iverson ipak nije loš izbor. Bio je čarobnjak s loptom u rukama. Sam Dončić bi bio solidan izbor u svim tim kategorijama osim brzine, kažu košarkaški stručnjaci!
Ključne riječi
savršeno odabir nogometaš Luka Dončić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!