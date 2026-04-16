Luka Dončić odabrao: Evo kako po njemu izgleda savršeni nogometaš

Superzvijezda Los Angeles Lakersa Luka Dončić veliki je nogometni obožavatelj, pa je nedavno dobio zanimljiv zadatak. Dončić je odabrao koje bi vještine morao imati njegov savršeni nogometaš, koristeći atribute NBA superzvijezda. Ovako ga je Dončić zamislio:

Brzina: Tyrese Maxey

Snaga: LeBron James

IQ: Nikola Jokić

Dodavanje: Magic Johnson

Šutiranje: Stephen Curry

Vještine: Allen Iverson

Tyrese Maxey je doista jedan od najbržih igrača u NBA ligi danas. Malo tko može pratiti korak sa zvijezdom Philadelphia 76ersa kada je u najboljem izdanju. Snaga je bila sljedeća kategorija, a Dončić se odlučio za svog suigrača iz Lakersa - LeBrona Jamesa. James je visok 198 cm i težak 113 kg. Građen je kao tenk i ne možete puno učiniti kada vas napada. Uz to, postoji još jedna osoba koja je najočitiji izbor u ovoj kategoriji. To je, naravno, centar Houston Rocketsa - Steven Adams. Većina NBA igrača priznala bi da nema nikoga jačeg.

Dončić je zatim, u kategoriji sportske inteligencije, izabrao svog dobrog prijatelja Nikolu Jokića, zbog IQ-a. Jokić je definitivno prvi izbor u raspravi o tome tko je najlucidniji košarkaš. Iako, neki će kazati da bi se zapravo za tu titulu mogao boriti s LeBronom Jamesom. Jokić i James bi također bili solidni izbori za dodavanja, ali Magic Johnson je bio najbolji. Johnson se smatra najvećim kreatorom igre u povijesti NBA lige. Ima najveći prosjek asistencija po utakmici u regularnoj sezoni (11,2) i doigravanju (12,3).

Dončić je također odabrao najboljeg šutera, odlučivši se za Stephena Curryja. On je nesumnjivo najbolji šuter kojeg smo ikada vidjeli. Ikona Golden State Warriorsa, pogodila je 4248 trica u svojoj karijeri, a nitko drugi nije stigao ni do 3500. Na kraju, dolazimo do vještina, i bilo je pomalo iznenađujuće da se Dončić odlučio za člana Kuće slavnih Allena Iversona. Pomislili biste da će odabrati svog bivšeg suigrača iz Dallas Mavericksa, Kyrieja Irvinga, koji je često nazivan najvještijim košarkašem svih vremena. Iverson ipak nije loš izbor. Bio je čarobnjak s loptom u rukama. Sam Dončić bi bio solidan izbor u svim tim kategorijama osim brzine, kažu košarkaški stručnjaci!