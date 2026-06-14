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ZAVRŠILO 1:0

Škotska otvorila SP pobjedom protiv Haitija

FIFA World Cup 2026 - Group C - Haiti v Scotland
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.06.2026.
u 07:00

Škoti su u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu od 1998. godine svladali Haiti golom Johna McGinna u 28. minuti. Pobjedom su Škoti  napravili veliki korak prema nokaut fazi, ali protiv jedne od najskromnijih momčadi na Svjetskom prvenstvu nadali su se boljoj predstavi i većoj pobjediza početak Svjetskog prvenstva.

Škotska je na stadionu u Bostonu pobijedila Haiti 1-0 (1-0) u drugoj utakmici prvog kola skupine C na Svjetskom nogometnom prvenstvu. 

Škoti su u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu od 1998. godine svladali Haiti golom Johna McGinna u 28. minuti. Pobjedom su Škoti  napravili veliki korak prema nokaut fazi, ali protiv jedne od najskromnijih momčadi na Svjetskom prvenstvu nadali su se boljoj predstavi i većoj pobjediza početak Svjetskog prvenstva.

Haiti je imao najbolju priliku pred kraj utakmice, kada je zamjena Frantzdy Pierrot u 85. minuti udarcem glavom zamalo promašio škotski gol.

Ranije je Scott McTominay pogodio vratnicu u 17. minuti.

Haiti, koji je izgubio sve tri utakmice u svom jedinom nastupu na Svjetskom prvenstvu 1974. godine, u sljedećem će kolu igrati protiv Brazila, koji juri svoj prvi naslov od 2002. godine. Škotska će se, s druge strane, suočiti s Marokom.
Ključne riječi
Haiti reprezentacija Škotska reprezentacija

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