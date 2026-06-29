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SLUŽBENO

Manchester City objavio tko je novi trener, nasljednik Pepa Guardiole

FILE PHOTO: Enzo Maresca
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.06.2026.
u 16:30

Maresca je potpisao trogodišnji ugovor, a dolazi u poznato mu okruženje, budući da je prethodno trenirao omladinsku momčad kluba, a bio je i Guardiolin pomoćnik u sezoni 2018./2019., u kojoj je City osvojio trostruku domaću krunu - Premier ligu, FA kup i Liga kup.

Manchester City imenovao je Talijana Enza Marescu za menadžera koji će na klupi zamijeniti Pepa Guardiolu, objavili su u ponedjeljak iz aktualnog engleskog doprvaka.

Maresca je potpisao trogodišnji ugovor, a dolazi u poznato mu okruženje, budući da je prethodno trenirao omladinsku momčad kluba, a bio je i Guardiolin pomoćnik u sezoni 2018./2019., u kojoj je City osvojio trostruku domaću krunu - Premier ligu, FA kup i Liga kup.

"Manchester City je klub koji jako dobro poznajem i prilika da vodim ovu momčad je sjajna za mene", izjavio je Maresca u službenom priopćenju.

"Kvaliteta ljudi koji ovdje rade ono je što klub čini tako posebnim i želim im zahvaliti što su pokazali vjeru u moje sposobnosti. Jedva čekam početi trenirati igrače. Želim da pobjeđujemo, igramo dobar nogomet i uživamo u pritisku predstavljanja Manchester Cityja", poručio je 46-godišnji trener.

Maresca je svoj samostalni trenerski put započeo 2021., kad je postavljen za glavnog trenera u Parmi, ali je smijenjen nakon 14 utakmica u kojima je ostvario četiri pobjede. No, značajno uspješniji je bio kao menadžer Leicester Cityja, kojeg je preuzeo u Championshipu na početku sezone 2023./2024., a osvajanjem prvog mjesta vratio je "Lisice" u Premier ligu.

To mu je donijelo novi angažman - prešao je u Chelsea i nastavio nizati uspjehe. Vratio je momčad u Ligu prvaka, a osvojio je i dva trofeja: Konferencijsku ligu i prvo Svjetsko klupsko prvenstvo u kojem su sudjelovale 32 momčadi pobijedivši u finalu moćni PSG, osvajača Lige prvaka.

No, sve to nije bilo dovoljno da drugu sezonu izgura do kraja te je sredinom sezone napustio Stamford Bridge.

U Manchester Cityju ga čeka najveći izazov u trenerskoj karijeri s obzirom na ostavštinu Pepa Guardiole, koji je u deset sezona s "Građanima" šest puta bio prvak Engleske, triput je osvojio FA kup, pet puta Liga kup te bio pobjednik Lige prvaka.
Ključne riječi
Manchester City Enzo Maresca

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