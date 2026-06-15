Romano objavio velike vijesti o Jošku Gvardiolu, potpisao je ugovor!

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi ugovor s Manchester Cityjem, objavio je ugledni nogometni insajder Fabrizio Romano. Prema njegovim informacijama, novi ugovor vezat će Gvardiola uz engleski klub do lipnja 2031. godine.

Mediji su ranije špekulirali da bi Gvardiol karijeru mogao nastaviti u Real Madridu koji je preuzeo Jose Mourinho. No, sada je jasno da to takvog raspleta neće doći.

Gvardiol je za City upisao 121 nastup, postigao 13 pogodaka i ubilježio 10 asistencija. Manchester City u ljeto 2023. učinio ga je najskupljim braničem u povijesti nogometa, a sada je po svemu sudeći dobio veći ugovor.