VIDEO Pogledajte dirljiv susret Bjelice i neočekivanog heroja Dinama. Plavi su sjajno raspoloženI pred Monaco

Dinamo je u osmome kolu Hrvatske nogometne lige uspješno izveo povratak u velikome stilu te s visokih 5:1 na Maksimiru svladao Lokomotivu. Tako je Nenad Bjelica već prvom utakmicom na klupi prvaka poslao poruku da je kriza koja je započela porazima od Hajduka i Bayerna, a kulminirala debaklom protiv Slaven Belupa i otkazom Sergeja Jakirovića konačno završena. Plavi su se rano uspjeli iz nje izvuči i tako ne iskopati pod osbom rupu, a u svemu je na scenu isplivao neočekivani junak.

Momčad Dinama u utakmicu je ušla okomito orijentirana i napadački raspoložena. Već je u 13. minuti susreta Martin Baturina pronašao mrežu gostiju za vodstvo Dinama. Potom je na 2:0 povisio Bruno Petković u 34. minuti. Sjajnim udarcem preko živog zida napadač je najavio povratak u formu i navijači se nadaju ponovo gledati njegove sjajne izvedbe u plavome dresu. Dužan Lokosima nije ostao niti više napadčki postavljeni Arijan Ademi pa se u srijelce upisao u 51. minuti.

Tračak nade je Lokomotivi vratio Luka Vrbančić u 54. minuti, no na kraju je "točku na i" stavio Raul Torrente s dva gola u sudačkoj nadoknadi za visokih 5:1. Bjelica nije imao puno prilike mijenjati, no očigledno je Dinamo bio u boljem izdanju, no što je to bilo u prethodnome kolu. Više je promjena uveo u obrambenu liniju gdje su stoperski par činili Torrente i Maxime Bernauer. Da je Bjelica udahnuo novu nadu i energiju Dinamu potvrđuje objava kluba na društvenim mrežama. Na snimci Bjelica oduševljeno razgovara i grli stopera golgetera.

Maksimirskim dečkima će ova sjajna energija, ali i vještine na terenu trebati u teškim izazovima koji su pred njima. Osim što je pred njima čitava sezona hrvatskog prvenstva koju nastavljaju okršajem s trenutačno četvrtoplasiranim Varaždinom, u srijedu će ugostiti AS Monaco. Francuski velikan na Maksimir stiže u sklopu drugoga kola Lige prvaka, a momčad je u fantastičnoj formi i još neporažena ove sezone.

VIDEO Prvi trening Nenada Bjelice kao novog/starog trenera Dinama