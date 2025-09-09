VIDEO Ovo se nije vidjelo na prijenosu. Pogledajte čime je Modrićeva kći oduševila Hrvatsku

Na Instagram stranici Volim Hrvatsku pojavio se simpatičan video snimljen nakon utakmice Hrvatske i Crne Gore. Na njemu se vidi kako Lukina starija kći Ema pokazuje vještinu tehniciranja s tatom, dok mlađa Sofia sve promatra sa strane.

Na demonstraciju talenta reagirao je i spiker Frano Ridjan riječima: "A vidi ovo, nije krv voda! Pa bravo gospodična", a Luka je ponosno zapljeskao. Video je izazvao brojne reakcije pratitelja stranice, a jedan je duhovito komentirao: "Može li možda ona igrat' desno krilo". Snimku možete pogledati OVDJE.

Hrvatska reprezentacija nastavila je pobjednički niz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak je na Maksimiru svladala Crnu Goru rezultatom 4:0 (1:0) u sklopu skupine L.

Svjetsko prvenstvo sve je bliže vatrenima koji se trenutačno nalaze na vrhu ljestvice s Češkom. Obje reprezentacije imaju po 12 bodova, no Češka je odigrala pet, a Hrvatska četiri utakmice.