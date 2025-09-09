Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TRENUTAK ZA PAMĆENJE

VIDEO Ovo se nije vidjelo na prijenosu. Pogledajte čime je Modrićeva kći oduševila Hrvatsku

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
09.09.2025.
u 14:30

Svjetsko prvenstvo sve je bliže vatrenima koji se trenutačno nalaze na vrhu ljestvice s Češkom

Na Instagram stranici Volim Hrvatsku pojavio se simpatičan video snimljen nakon utakmice Hrvatske i Crne Gore. Na njemu se vidi kako Lukina starija kći Ema pokazuje vještinu tehniciranja s tatom, dok mlađa Sofia sve promatra sa strane.

Na demonstraciju talenta reagirao je i spiker Frano Ridjan riječima: "A vidi ovo, nije krv voda! Pa bravo gospodična", a Luka je ponosno zapljeskao. Video je izazvao brojne reakcije pratitelja stranice, a jedan je duhovito komentirao: "Može li možda ona igrat' desno krilo". Snimku možete pogledati OVDJE.

FOTO Ovo su skupocjene nekretnine Luke Modrića. Njegova ulaganja otkrivaju jasan plan
Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
1/12

Hrvatska reprezentacija nastavila je pobjednički niz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak je na Maksimiru svladala Crnu Goru rezultatom 4:0 (1:0) u sklopu skupine L.

Svjetsko prvenstvo sve je bliže vatrenima koji se trenutačno nalaze na vrhu ljestvice s Češkom. Obje reprezentacije imaju po 12 bodova, no Češka je odigrala pet, a Hrvatska četiri utakmice.

Prosinečkom presudila njegova Hrvatska pa najavio oproštaj? Evo što je rekao na pitanje o otkazu
Ključne riječi
Luka Modrić Vatreni Reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Video sadržaj
SLAVLJENIK

Luka Modrić dobio je predivnu čestitku Maksimira i dirljivu feštu za jubilarni 40. rođendan

Maksimir je pohodila 21 tisuća navijača, a za konačnu potvrdu i opuštenu feštu do kraja našim je reprezentativcima trebalo nešto malo više od pedeset minuta kada smo došli do prednosti od dva pogotka. Najprije je Kristijan Jakić razgalio navijače na tribinama u 35. minuti, a u 51. je Andrej Kramarić u potpunosti opustio navijače drugim našim pogotkom. Krenula je potom pjesma s tribina: 'Zovi, samo zovi...'

Učitaj još