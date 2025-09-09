Naši Portali
NAPUNIO 40

VIDEO Modriću stigla čestitka iz Milana. Pogledajte kako je novi klub poželio sreću kapetanu Hrvatske

Coppa Italia - AC Milan v Bari
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
09.09.2025.
u 14:00

"Nema smisla govoriti o Modriću, jer neću reći ništa što već ne znamo. On je poseban igrač i odlična osoba", izjavio je Massimiliano Allegri

Hrvatska nogometna reprezentacija uvjerljivo je svladala Crnu Goru 4:0 u svom četvrtom nastupu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Strijelci za momčad Zlatka Dalića bili su Kristijan Jakić, Andrej Kramarić i Ivan Perišić, dok je Edvin Kuč postigao autogol. Kapetan Luka Modrić odigrao je do 82. minute i tako upisao svoj 190. nastup u dresu Vatrenih.

Posebnu simboliku pobjedi dao je i Modrićev 40. rođendan, koji slavi danas, a unatoč godinama i dalje igra na najvišoj razini. Nakon reprezentativnih obveza vratio se u svoj novi klub Milan, koji mu je tom prilikom čestitao rođendan posebnim videom.

U njemu se prikazuju Modrićevi potezi u dresu Rossonera, dok trener Massimiliano Allegri hvali njegov doprinos momčadi. Čestitku koja je stigla iz Lombardije možete vidjeti OVDJE.

"Nema smisla govoriti o Modriću, jer neću reći ništa što već ne znamo. On je poseban igrač i odlična osoba. Njegova kontrola lopte je odlična, on je u odličnoj fizičkoj spremi i puno nam znači, kako na terenu, tako i izvan njega", izjavio je Allegri uoči početka sezone.

