VIDEO Jeste li primijetili što se dogodilo kada je Modrić prišao Crnogorcu? Scena je postala hit

Crnogorski reprezentativci su nakon kraja utakmice odmah požurili kapetanu Hrvatske Luki Modriću kako bi dobili njegov dres, no jedan je bio najbrži, a riječ je o Nikoli Krstoviću, nogometašu Atalante i suigraču našeg Marija Pašalića. Kako su Crnogorci prilazili Modriću, tako im je Luka redom govorio da je svoj dres već obećao, a onda je prišao Krstoviću koji je dobio uspomenu za cijeli život.

Prvo mu je Modrić rekao da će razmjenu dresova napraviti u svlačionici, a Krstović kao da se prepao da bi slučajno mogao ostati bez dresa, pa je upitao Modrića.

- Ja bih sada, je li može? - pitao ga je Krstović, a Modrić je odmah skinuo dres i poklonio ga 25-godišnjem ofenzivcu Atalante. Video možete pogledati OVDJE.