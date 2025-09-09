Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ODUŠEVIO GA

VIDEO Jeste li primijetili što se dogodilo kada je Modrić prišao Crnogorcu? Scena je postala hit

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
09.09.2025.
u 13:34

Kako su Crnogorci prilazili Modriću, tako im je Luka redom govorio da je svoj dres već obećao, a onda je prišao Krstoviću koji je dobio uspomenu za cijeli život.

Crnogorski reprezentativci su nakon kraja utakmice odmah požurili kapetanu Hrvatske Luki Modriću kako bi dobili njegov dres, no jedan je bio najbrži, a riječ je o Nikoli Krstoviću, nogometašu Atalante i suigraču našeg Marija Pašalića. Kako su Crnogorci prilazili Modriću, tako im je Luka redom govorio da je svoj dres već obećao, a onda je prišao Krstoviću koji je dobio uspomenu za cijeli život. 

Prvo mu je Modrić rekao da će razmjenu dresova napraviti u svlačionici, a Krstović kao da se prepao da bi slučajno mogao ostati bez dresa, pa je upitao Modrića.

- Ja bih sada, je li može? - pitao ga je Krstović, a Modrić je odmah skinuo dres i poklonio ga 25-godišnjem ofenzivcu Atalante. Video možete pogledati OVDJE

Prosinečkom presudila njegova Hrvatska pa najavio oproštaj? Evo što je rekao na pitanje o otkazu
Ključne riječi
Crna Gora hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

Komentara 2

Pogledaj Sve
LA
Lanzarote
14:22 09.09.2025.

Da nije prdnou?

Avatar messerschmidt
messerschmidt
13:48 09.09.2025.

A mogao ga kupiti u suvenirnici bilo gdje na Jadranu. Čisto.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Video sadržaj
SLAVLJENIK

Luka Modrić dobio je predivnu čestitku Maksimira i dirljivu feštu za jubilarni 40. rođendan

Maksimir je pohodila 21 tisuća navijača, a za konačnu potvrdu i opuštenu feštu do kraja našim je reprezentativcima trebalo nešto malo više od pedeset minuta kada smo došli do prednosti od dva pogotka. Najprije je Kristijan Jakić razgalio navijače na tribinama u 35. minuti, a u 51. je Andrej Kramarić u potpunosti opustio navijače drugim našim pogotkom. Krenula je potom pjesma s tribina: 'Zovi, samo zovi...'

Učitaj još