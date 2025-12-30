Prijetnje iz Moskve sve strašnije: 'Morat će se skrivati do kraja svog života'; Oglasio se Kremlj: 'Naša vojska zna kako odgovoriti'

Ruski dužnosnici iznijeli su teške optužbe protiv Ukrajine, tvrdeći da je Kijev izveo teroristički napad na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, koristeći 91 bespilotnu letjelicu. Prema ruskome ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, svi dronovi su uništeni djelovanjem protuzračne obrane, a izvješća ne navode žrtve niti materijalnu štetu. Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev oštro je osudio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, nazvavši ga 'smrdljivim kijevskim gadom“ koji „želi rat“. Medvedev je na platformi X izjavio da će se Zelenski 'morati skrivati do kraja svog bezvrijednog života' zbog ovog navodnog napada, optužujući ga za pokušaj da poremeti rješavanje sukoba.

Oglasio se i Kremlj. Tvrdi da će Rusija pooštriti svoj stav prema Ukrajini nakon navodnog napada 91 dronom na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Valdaju. "Ova teroristička akcija ima za cilj urušavanje pregovaračkog procesa“, rekao je novinarima glasnogovornik Dmitrij Peskov. "Diplomatska posljedica bit će zaoštravanje pregovaračke pozicije Ruske Federacije", kazao je.

"Mislim da ovdje ne bi trebalo biti ikakvih dokaza... ako se dogodi masovni napad dronom, koji je uspješno oborio naš sustav protuzračne obrane. Što se tiče krhotina, ne mogu to komentirati - to je stvar naše vojske", kazao je Peskov. Peskov je poručio: "Vidimo da sam Zelenski pokušava to poreći, a mnogi zapadni mediji, igrajući s kijevskim režimom, počinju širiti temu da se to nije dogodilo. To je potpuno suluda tvrdnja".

Peskov nije želio reći gdje se sam Putin nalazio u vrijeme napada, rekavši da to "nije predmet javne rasprave". Nadalje je rekao da se Rusija ne povlači iz procesa pregovora o mirovnom planu zbog navodnog napada. "Rusija će nastaviti pregovarački proces i dijalog prvenstveno s Amerikancima“, rekao je - i upozorio da će napad dovesti do „očvršćavanja“ ruske pregovaračke pozicije. "Što se tiče vojnih posljedica, naša vojska zna kako, čime i kada odgovoriti", dodao je Peskov, javlja Sky News.

Pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov otkrio je da je Putin u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom naglasio kako se napad dogodio 'zapravo odmah nakon' pregovora između SAD-a i Ukrajine na Floridi. Putin je upozorio da 'terorističke akcije neće ostati bez odgovora', signalizirajući mogućnost odmazde. Trump je, komentirajući situaciju, izrazio ljutnju zbog napada, istaknuvši da takvi potezi otežavaju mirovne pregovore, piše TASS.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi događaji, zajedno s oštrim retoričkim prijetnjama visokih ruskih dužnosnika, mogu dodatno zakomplicirati ionako krhke mirovne inicijative. Trumpova reakcija sugerira da bi SAD mogle pojačati pritisak na Ukrajinu kako bi se izbjegle daljnje provokacije, dok Rusija najavljuje odlučan odgovor, što bi moglo dovesti do nove spirale nasilja.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da je Ukrajina pokušala napasti njegovu rezidenciju na sjeveru Rusije, što je Kijev demantirao. "Ne sviđa mi se. Nije dobro", rekao je Trump novinarima kada su ga pitali može li optužba utjecati na njegove mirovne napore. "Danas sam za to saznao od predsjednika Putina. Bio sam jako ljut zbog toga", kazao je Trump "Ovo je osjetljivo razdoblje. Ovo nije pravo vrijeme. Jedno je biti uvredljiv, jer su oni uvredljivi. Drugo je napasti njegovu kuću. Nije pravo vrijeme za bilo što od toga", dodao je.

Na pitanje postoje li dokazi o napadu, Trump je odgovorio: "Saznat ćemo." Razgovor s Putinom opisao je kao "vrlo dobar razgovor" i priznao da "imamo nekoliko vrlo osjetljivih pitanja" koja treba riješiti u nastojanjima da se okonča rat u Ukrajini.

Rusija je signalizirala tvrđi pristup okončanju rata s Ukrajinom. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio da je Ukrajina ranije ovog tjedna pokušala napasti rezidenciju Vladimira Putina u Novgorodskoj regiji zapadno od Moskve s 91 dronom dugog dometa, koje je sve uništila ruska protuzračna obrana. Nitko nije ozlijeđen niti je bilo štete, rekao je u komentarima koje su prenijeli ruski mediji. "Takve nepromišljene akcije neće proći bez odgovora“, rekao je Lavrov u izjavi, opisujući napad kao „državni terorizam“ i dodajući da su mete već odabrane za uzvratne udare ruskih oružanih snaga. Reuters nije mogao neovisno provjeriti Lavrovljeve komentare. Ni Lavrov ni bilo koji drugi ruski dužnosnik nisu ponudili nikakve dokaze za tvrdnje o napadu. Nije bilo jasno gdje se Putin nalazio u to vrijeme.

Lavrov je rekao da se napad dogodio tijekom pregovora o mogućem mirovnom sporazumu te da će Rusija preispitati svoj pregovarački stav, ali neće odustati od pregovora. Poričući da je Ukrajina planirala takav napad, Zelenski je optužio Rusiju da priprema teren za napad na vladine zgrade u Kijevu. "Jasno je da smo jučer imali sastanak s Trumpom, i to je jasno i za Ruse, ako ne bude skandala između nas i Amerike, i ako napredujemo",kazao je, piše Independent.