Szoboszlai produljio vjernost s Liverpoolom

Liverpool je službeno obznanio da je novi ugovor, na pet godina, potpisao 25-godišnji mađarski nogometaš Dominik Szoboszlai.

„Mislim da osobno, kao i klub, možemo postići još više i zato ostajem vjeran Liverpoolu i dalje. Kada sam prvi put došao u Liverpool rekao sam sebi da želim sve osvojiti i taj se motiv nije promijenio“, rekao je ovim povodom mađarski nogometaš.

Profesionalnu karijeru Szoboszlai je počeo u Lieferingu, drugoj momčadi Red Bull Salzburga gdje je igrao kasnije, dok je prije Liverpoola još nastupao za Leipzig. Na Anfieldu je od 2023. godine, a u karijeri je skupio 65 nastupa za mađarsku reprezentaciju uz 18 pogodaka.

Prošle sezone Szoboszlai je postigao 13 pogodaka, a uz to je upisao 12 asistencija u 53 nastupa u svim natjecanjima za Liverpool. Postao je nakon Stevena Gerrarda prvi vezni igrač ovog kluba koji je u jednoj sezoni ostvario dvoznamenkasti broj golova i asistencija.

Ovog ljeta Liverpool je trenerski preuzeo Andoni Iraola. Prošle sezone Liverpool je završio kao peti na ljestvici Premier lige čime je osigurao igranje u Ligi prvaka iduće sezone.