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REMI U ŠVICARSKOJ

Kovačević nakon razočaravajućeg starta sezone: 'Previše smo komplicirali! Pobijedili bismo da smo ranije izjednačili'

Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
21.07.2026.
u 22:15
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Mislim da smo dobro krenuli u utakmici, u prvih 20-ak minuta. Onda su bili ti problemi s tim dugim loptama, bili smo nervozni u napadu, nismo dovoljno pucali

Nogometaši Dinama remizirali su u gostima kod švicarskog Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Domaćin je poveo već u 20. minut golom Labeaua, a Dinamo je izjednačio na samom kraju utakmice golom Mihe Zajca u 86. minuti. Utakmicu je komentirao trener plavih Mario Kovačević.

- Mi smo stvarno htjeli pobijediti, ali kad se ovako se utakmica odvijala... Mislim da smo dobro krenuli u utakmici, u prvih 20-ak minuta. Onda su bili ti problemi s tim dugim loptama, bili smo nervozni u napadu, nismo dovoljno pucali. Bilo je problema s prekidima, protivnik jako fizički snažan.

- Bilo je dosta problema u obrani, nismo dobro čistili prekide, tako nekako smo i gol primili.

Što ste onda rekli u poluvremenu?

- Bio sam nervozan jer znam da možemo bolje, ali nije bilo panike. Rekao sam idemo popraviti te stvari, trčimo na druge lopte i da budemo mirniji u fazi napada. Ipak smo dosta komplicirali u napadu, nismo dosta pucali, ali protivnik je dva puta čistio loptu s crte. Praktički prvi pravi šut i odmah gol. Šteta što je stigao kasno, da je pao ranije mogli smo i do pobjede.

- Hvala navijačima. Zanimljiva utakmica, imamo rezultat po kojem nas bilo kakva pobjeda na Maksimiru vodi dalje, a to smo i htjeli.

Ključne riječi
Thun Dinamo mario kovačević

Komentara 3

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PR
protuudar
23:10 21.07.2026.

Imamo što imamo, time moramo igrsti, kad se to sve ukomponira i uigra...bit ce to ok. Sretno dinamo!

Avatar juma
juma
22:28 21.07.2026.

Teško se privići na ovaj nogomet nakon svjetskog prvenstva. Prvih desetak minuta zaboljele su me oči, ali vid se nekako privikne na ekstremno česte promjene posjeda, kriva dodavanja i napucavanje lopti ubunar. Vidi se da Dinamo još nije onaj pravi. Sigurnost momčadi počinje s vratarom, a Filipović je cijeloj obrani ulijevao nesigurnost. Beljo nevidljiv i bezvoljan, Oršić sjena nekdašnjeg igrača, Mišič ne može sam držati defanzivu i sve je sporiji, Vidovic majstor u kompliciranju jednostavnih situacija. Jednostavno to još nije to i imali smo sreću da je Thun momčad koja je dosta oslabljena odlascima najboljih igrača. Kovačevič mora hrabrije mijenjati. Akciju za izjednačenje započeli su igrači s klupe.

Avatar Idler 3
Idler 3
22:27 21.07.2026.

Onog na golu opće nebum komentiral no desni stoper ti je visil veći dijel tekme !

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