Kovačević nakon razočaravajućeg starta sezone: 'Previše smo komplicirali! Pobijedili bismo da smo ranije izjednačili'

Nogometaši Dinama remizirali su u gostima kod švicarskog Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Domaćin je poveo već u 20. minut golom Labeaua, a Dinamo je izjednačio na samom kraju utakmice golom Mihe Zajca u 86. minuti. Utakmicu je komentirao trener plavih Mario Kovačević.

- Mi smo stvarno htjeli pobijediti, ali kad se ovako se utakmica odvijala... Mislim da smo dobro krenuli u utakmici, u prvih 20-ak minuta. Onda su bili ti problemi s tim dugim loptama, bili smo nervozni u napadu, nismo dovoljno pucali. Bilo je problema s prekidima, protivnik jako fizički snažan.

- Bilo je dosta problema u obrani, nismo dobro čistili prekide, tako nekako smo i gol primili.

Što ste onda rekli u poluvremenu?

- Bio sam nervozan jer znam da možemo bolje, ali nije bilo panike. Rekao sam idemo popraviti te stvari, trčimo na druge lopte i da budemo mirniji u fazi napada. Ipak smo dosta komplicirali u napadu, nismo dosta pucali, ali protivnik je dva puta čistio loptu s crte. Praktički prvi pravi šut i odmah gol. Šteta što je stigao kasno, da je pao ranije mogli smo i do pobjede.

- Hvala navijačima. Zanimljiva utakmica, imamo rezultat po kojem nas bilo kakva pobjeda na Maksimiru vodi dalje, a to smo i htjeli.