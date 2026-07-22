Ukrajinci na prekretnici: Dogodila se jedna od najznačajnijih promjena u vrhu vojske od početka ruske invazije

Bivši ukrajinski ministar obrane Mihailo Fedorov pozdravio je imenovanje general-bojnika Mihaila Drapatij za novog vrhovnog zapovjednika Ukrajine, nazvavši rekonstrukciju "dahom svježeg zraka i novom nadom" za obranu zemlje. Zahvalivši Sirskom na doprinosu obrani Ukrajine, uključujući obranu Kijevske regije, Harkivsku operaciju i druge ključne bitke, Fedorov je pozvao novog zapovjednika da brzo djeluje. Pozvao je na dublju robotizaciju fronta, jače asimetrične taktike i povećani pritisak na rusko ratno gospodarstvo. Fedorovljeva reakcija sugerirala je da bi Drapatijevo imenovanje moglo ublažiti zabrinutost javnosti koja je uslijedila nakon njegove smjene iz Ministarstva obrane. Volodimir Zelenski u utorak je objavio da će Drapatij zamijeniti generala Oleksandra Sirskog na mjestu vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine, što je jedna od najznačajnijih promjena u vojnom vodstvu od početka ruske invazije na cijelu zemlju. Odluka je donesena nakon višednevnog javnog pritiska nakon Fedorovljeve smjene s mjesta ministra obrane 15. srpnja, što je izazvalo prosvjede i zaoštrilo raspravu o budućnosti modernizacije ukrajinske vojske.

Za pristaše bivšeg ministra, Drapatijevo imenovanje signalizira da je Zelenski čuo pozive za brži, tehnološki napredniji pristup ratu. Zelenski je najavio promjenu vodstva tijekom svog večernjeg obraćanja nakon konzultacija s visokim obrambenim dužnosnicima, uključujući vršitelja dužnosti ministra obrane Jevhena Khmaru i Pavla Palisu, zamjenika predsjedničkog ureda. "Odlučio sam da će Mihailo Drapatij postati novi vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine“, rekao je Zelenski. Rekao i da se sastao sa Sirskim i načelnikom Glavnog stožera Andrijom Hnatovim kako bi razgovarali o primopredaji odgovornosti i daljnjim dogovorima o službi, piše Kyiv Post.

Zelenski je također nastojao zadržati Fedorovljev tehnološki program unutar vlade nudeći mu novu poziciju u državnom timu. Nije imenovao točnu ulogu, ali je rekao da će se usredotočiti na ujedinjenje i razvoj ukrajinskih tehnoloških sposobnosti. "Ponudio sam Mihailu dostojnu poziciju u vladi koja bi omogućila ujedinjenje tehnološke komponente naše države i osigurala njezin razvo"“, rekao je Zelenski. Dodao je da cilj Ukrajine ostaje "postizanje pobjede nad neprijateljem i stvaranje uvjeta na bojnom polju koji će prisiliti Rusiju na mir".

Fedorovljeva reakcija uslijedila je nakon tjedana javne kritike u kojima je pozivao na "temeljne kadrovske odluke", uključujući novog vrhovnog zapovjednika i novog načelnika Glavnog stožera. Fedorov je rekao da je predložio zamjenu Sirskog i načelnika Glavnog stožera Andrija Hnatova, zahtjev koji je Zelenski isprva odbio. Prema The New Voice of Ukraine , Drapatij je javno podržao Fedorova tijekom spora, napominjući da je zalaganje bivšeg ministra za reformu odražavalo istinski pokušaj promjene vojnog sustava. Iako je Fedorovljev mandat trajao samo oko šest mjeseci, uspio je brzo steći podršku javnosti zbog svojih naprednih vojnih postignuća i tekućih vojnih reformi. Od početka stupanja na dužnost u siječnju, vojska je izvela više od 50.000 logističkih i evakuacijskih misija koristeći zemaljske robotske komplekse (GRC), spasivši tisuće života vojnika u visokorizičnim situacijama. S druge strane, optužio je Sirskog da blokira vojne reforme i poziva na promjene u najvišem vojnom vodstvu, dok je istovremeno branio vlastiti dosje o robotici, bespilotnim letjelicama i protuzračnoj obrani.

Oleksandr Sirski netom prije smjene ispričao se bivšem ministru obrane Mihailu Fedorovu, rekavši da je za njihov sukob saznao tek nakon što je postao javan. Fedorovljeva smjena prošlog tjedna izazvala je prosvjede, ponovno postavljajući pitanja o vojnom zapovjedništvu predsjednika Volodimira Zelenskog. U kolumni objavljenoj na portalu Militarnyi, Sirski je pojasnio da inače izbjegava javne istupe, ali je osjetio potrebu reagirati jer se njegova šutnja počela tumačiti kao priznanje optužbi za sabotažu i disfunkcionalnost unutar vojske i Glavnog stožera. "Za mene je bilo iznenađenje saznati da ministar i ja imamo sukob. Naše sam odnose doživljavao kao radne, s teškim pitanjima i različitim stavovima. Tako i treba biti između dviju institucija u velikom ratu", napisao je Sirski. "Ako sam nekoga nečim uvrijedio – Mihailo Albertoviču Fedorov, žao mi je. Mogu biti grub. Ali molim vas i sve koji ovu priču prate s tolikim entuzijazmom da se usredotočite ne na osobno, nego na globalno. Na pobjedu", poručio je.

Zelenski je nadalje istaknuo nekoliko prioriteta za reorganizirani Glavni stožer, uključujući modernizaciju vojnog upravljanja, poboljšanje koordinacije s postrojbama na prvoj crti bojišnice i proširenje ukrajinskih sposobnosti za korištenje dronova i dalekometnih napada. Fedorovljeva buduća uloga ostaje nejasna. Prije Zelenskog obraćanja, bivši ministar je rekao da se samo želi vratiti na svoj stari posao kako bi dovršio svoje tehnološke inicijative na prvoj liniji.

Ostaje za vidjeti hoće li Fedorov prihvatiti novu ponudu. Ovo je jedna od najvećih kriza u ukrajinskom vodstvu od početka rata. Promjene dolaze u trenutku kada Ukrajina pojačava napade na ruski energetski sektor u nastojanju da preokrene tijek sukoba.