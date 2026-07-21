Novi trener 'vatrenih' trebao bi najprije pokazati krsni list i potvrdu o uredno primljenim ostalim svetim sakramentima

Naslov ove kolumne nosim u glavi od onog trenutka kada sam postao svjestan javne rasprave o dostojnosti Slavena Bilića da postane izabrani nasljednik Zlatka Dalića. Da, baš o dostojnosti. Ne o kvalifikacijama, kompetenciji i dosadašnjim trenerskim rezultatima. Nego o tome je li Slaven Bilić dovoljno Hrvat, odnosno je li uopće u duši i srcu pravi domoljubni Hrvat ili Jugoslaven.
Uvjerenje o odanosti vjeri i naciji Slavenu se Biliću požurio javno izdati jedan drugi nogometaš – u tajne hrvatskih domoljubnih i pobožnih srca očito upućeni Igor Štimac. To davanje “ruke u vatru” za hrvatstvo Slavena Bilića bilo mi je jednako bizarno kao i javno sumnjičenje novog izbornika vatrenih da tu vrlinu, dakle hrvatstvo, ne posjeduje uopće ili barem ne u dovoljnoj mjeri.
Utočište pred plimom ruganja s hrvatstvom pronašao sam u Svetom Donatu uz sjajni ansambl “Into the Winds” u programu selektorice Katarine Livljanić
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Zašto vam to smeta g.Pofuk??? Smeta li Hrvatskom narodu stav tkz Hrvatski novinara o zvezdi petokraku i pozdravu ZDS??? Gdje su bili tkz Hrvatski novinari od 1990 do 1995??? Jesu li vidjeli agresore sa petokrakom na čelu??? Jesu li vidjelii ubijanje klanje silovanje razaranje petokrakaša i kokardaša??? Ne njima smeta i oni se bore za zabranu ZDS koji su nosili branitelji Hosovci... Kad ćemo pročitati da bilo koji Hrvatski novinar traži zabranu zločinačke petokrake... Ne smeta im ni 404 ubijene djece...nisu to njihova djeca...nisu to njihova braća ni sestre...nisu to njihovi roditelji... Jer da jesu tražili bi zabranu zločinačke zvezde petokrake...