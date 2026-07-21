Novi trener 'vatrenih' trebao bi najprije pokazati krsni list i potvrdu o uredno primljenim ostalim svetim sakramentima

Naslov ove kolumne nosim u glavi od onog trenutka kada sam postao svjestan javne rasprave o dostojnosti Slavena Bilića da postane izabrani nasljednik Zlatka Dalića. Da, baš o dostojnosti. Ne o kvalifikacijama, kompetenciji i dosadašnjim trenerskim rezultatima. Nego o tome je li Slaven Bilić dovoljno Hrvat, odnosno je li uopće u duši i srcu pravi domoljubni Hrvat ili Jugoslaven.



Uvjerenje o odanosti vjeri i naciji Slavenu se Biliću požurio javno izdati jedan drugi nogometaš – u tajne hrvatskih domoljubnih i pobožnih srca očito upućeni Igor Štimac. To davanje “ruke u vatru” za hrvatstvo Slavena Bilića bilo mi je jednako bizarno kao i javno sumnjičenje novog izbornika vatrenih da tu vrlinu, dakle hrvatstvo, ne posjeduje uopće ili barem ne u dovoljnoj mjeri.