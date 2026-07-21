FOTO Općina pokupila ručnike i ležaljke s plaže pa mnoge oduševila: 'Bilo je i vrijeme'

Tijekom vrhunca turističke sezone, brojne plaže na hrvatskoj obali često su prenapučene, a zbog toga se neki posjetitelji odlučuju na praksu "rezerviranja" idealnog mjesta u prvim redovima do mora ili u hladu ostavljanjem ručnika, prostirki, ležaljki... No, takvo ponašanje izaziva podijeljene reakcije. Naime, mnogi drugi kupači i lokalno stanovništvo to oštro osuđuju, smatrajući da se takvim činom sebično uzurpira javni prostor.

Kako bi stale na kraj takvoj praksi, lokalne vlasti diljem obale nerijetko kreću u obračun s ostavljenim predmetima. Tako je i danas, primjerice, komunalac išao u jutarnju akciju u Općini Sveti Filip i Jakov. "Prikupljanje stvari preostalih u svrhu rezervacija mjesta na plažama. Akcija će biti sprovedena u narednom periodu", naveli su iz Općine te podijelili fotografije među kojima je i jedna koja prikazuju punu prikolicu kamioneta.

Sudeći prema reakcijama u komentarima, mnogi su stanovnici jedva dočekali takav potez. "Bravo!", "Kad dođu i ako dođu po to ili se dođu žaliti još im naplatiti i kaznu", "Konačno!", "Da ste barem tako i u 6. mjesecu", "Treba i po drugim plažama", "Neka takve akcije budu redovite", "Bilo je i vrijeme", "Svaka čast, još i po džepu lupit bahatu bagru...", neki su od komentara zadovoljnih građana.