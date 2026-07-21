Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBRAČUN S 'REZERVACIJAMA'

FOTO Općina pokupila ručnike i ležaljke s plaže pa mnoge oduševila: 'Bilo je i vrijeme'

Foto: Općina Sv. Filip i Jakov/Facebook
1/4
Autor
Dora Taslak
21.07.2026.
u 12:10
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Sudeći prema reakcijama u komentarima, mnogi su stanovnici jedva dočekali takav potez

Tijekom vrhunca turističke sezone, brojne plaže na hrvatskoj obali često su prenapučene, a zbog toga se neki posjetitelji odlučuju na praksu "rezerviranja" idealnog mjesta u prvim redovima do mora ili u hladu ostavljanjem ručnika, prostirki, ležaljki... No, takvo ponašanje izaziva podijeljene reakcije. Naime, mnogi drugi kupači i lokalno stanovništvo to oštro osuđuju, smatrajući da se takvim činom sebično uzurpira javni prostor.

Kako bi stale na kraj takvoj praksi, lokalne vlasti diljem obale nerijetko kreću u obračun s ostavljenim predmetima. Tako je i danas, primjerice, komunalac išao u jutarnju akciju u Općini Sveti Filip i Jakov. "Prikupljanje stvari preostalih u svrhu rezervacija mjesta na plažama. Akcija će biti sprovedena u narednom periodu", naveli su iz Općine te podijelili fotografije među kojima je i jedna koja prikazuju punu prikolicu kamioneta. 

Sudeći prema reakcijama u komentarima, mnogi su stanovnici jedva dočekali takav potez. "Bravo!", "Kad dođu i ako dođu po to ili se dođu žaliti još im naplatiti i kaznu", "Konačno!", "Da ste barem tako i u 6. mjesecu", "Treba i po drugim plažama", "Neka takve akcije budu redovite", "Bilo je i vrijeme", "Svaka čast, još i po džepu lupit bahatu bagru...", neki su od komentara zadovoljnih građana.
‘Nađemo se kod Vjesnika!’: Nebodera nema, pitali smo Zagrepčane treba li nestati i ime tramvajske stanice
Ključne riječi
turizam ležaljke sveti filip i jakov plaža

Komentara 13

Pogledaj Sve
PO
Potepuh
13:42 21.07.2026.

Kad po noći nađem ručnike na plaži, koji čuvaju mjesto u hladu za slijedeći dan, obavezno se pomokrim po njima sa svojom slanom vodom.

SE
Serđo23
13:49 21.07.2026.

Dobro jutro , to se na sjevernom Jadranu radilo prije petnaest godina !

CA
Carabit
16:08 21.07.2026.

Samo po dzepu.. u Spaniji kazna 250 eura, u Italiji 200 eura

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: SDP i Možemo! izlaze sa zajedničkom listom na izbore za Gradsku skupštinu Grada Zagreba
Video sadržaj
5
NOVA PLENKOVIĆEVA RUKA?

Kolarić napustio SDP, da bi mogao postati 'žetončić' priča se od kada je ostao bez mjesta ravnatelja Štampara

Na reakciju iz prozvanog vrha stranke nije trebalo dugo čekati. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić jučer je Kolariću zaželio sreću i uspjeh u daljnjem životu, zatražio ga da bude politički korektan i da vrati saborski mandat stranci, a zatim ga i dodao kako nije iznenađen ovakvom odlukom budući da se o njoj u kuloarima priča već par mjeseci

FILE PHOTO: Illustration shows Open AI and Microsoft logos
NOVO PARTERSTVO

Microsoft i Mistral proširuju strateško partnerstvo kako bi organizacijama omogućili veću kontrolu nad umjetnom inteligencijom

Kako Mistral proširuje svoje AI računalne kapacitete u Europi, dvije tvrtke dodatno jačaju svoje strateško partnerstvo, pri čemu se Microsoft obvezuje koristiti dio tih kapaciteta. Time će Mistralovi napredni i učinkoviti modeli biti dostupni kroz Microsoftovu AI platformu, a korisnicima će se ponuditi fleksibilne mogućnosti implementacije – od clouda do potpuno izoliranih okruženja bez povezivanja s vanjskim mrežama.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!