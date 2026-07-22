Kaos na bojištu natjerao ih na radikalnu regrutaciju: Navodni novi plan Kremlja je pomalo sulud, cure detalji

Ruski dužnosnici, suočeni s ogromnim gubicima na bojišnici, navodno predlažu radikalan potez, regrutaciju žena, starijih osoba i osoba s invaliditetom u oružane snage. Četiri godine nakon početka pune invazije na Ukrajinu, Rusija se suočava s ozbiljnom krizom kadrova. Prema procjenama, ruski gubici daleko nadmašuju broj novih regruta, što je dovelo do dosad neviđenih nestašica vojnika. Popularni ruski propagandist Vladimir Solovjov u svojoj TV emisiji otkrio je da visoki dužnosnici predlažu značajno proširenje kruga potencijalnih regruta. Novi plan navodno uključuje regrutaciju žena, umirovljenika, osoba s invaliditetom i praktički svih koji su voljni služiti, bez obzira na dob, spol ili zdravstveno stanje. Nova kampanja za regrutaciju provodi se pod sloganom 'Svi trebaju braniti Domovinu'. Solovjov je kao opravdanje naveo primjer iz Drugog svjetskog rata, piše Daily Express.

Za razliku od muškaraca, vojna služba za žene u Rusiji je trenutno dobrovoljna. Međutim, zbog očajničke situacije mnogi strahuju da bi obvezna regrutacija mogla biti proširena i na žene. Na bojnom polju Rusija se bori za napredak, a istovremeno trpi velike gubitke. Izvan prvih crta bojišnice, inovativne ukrajinske taktike dronova remete logistiku invazije, blokiraju Krim koji je okupirala Rusija i izazivaju veliku krizu s gorivom unutar same Rusije. Moskva se sada bori i s održavanjem stalnog protoka dobrovoljaca potrebnih za popunjavanje oslabljenih redova ruske vojske u Ukrajini. Suočen s tim sve većim poteškoćama, ruski predsjednik Vladimir Putin navodno razmatra masovnu mobilizaciju dok nastoji ponovno preuzeti inicijativu i spasiti svoju invaziju. Masovna mobilizacija bila bi ogroman rizik za Putina. Od početka potpune invazije prije više od četiri godine, on je naporno radio na zaštiti običnih Rusa od utjecaja rata. Zauzvrat, Putin je očekivao da će se suzdržati od protivljenja ili kritiziranja njegove invazije. Svaki pokušaj regrutiranja velikog broja Rusa razbio bi ovaj nepisani društveni ugovor i potencijalno bi mogao destabilizirati domaću frontu.

Već 2024. godine neovisni ruski list Verstka objavio je da je prosječni ugovorni vojnik u Putinovoj vojsci znatno stariji nego na početku rata 2022. Tada je gotovo polovica novih dragovoljaca bila starija od 50 godina. Dvije godine kasnije situacija je postala još dramatičnija. Prema podacima ukrajinskog Glavnog stožera od 21. srpnja, Rusija je u samo 24 sata izgubila 1370 vojnika, tri tenka i 92 topnička sustava. Ukupni ruski gubici od početka invazije procjenjuju se na više od 1,43 milijuna vojnika poginulih ili ranjenih.

Američki dužnosnici procjenjuju da Rusija tjeno gubi oko 7000 vojnika, dok je direktor CIA-e John Ratcliffe izjavio da je prosječni životni vijek ruskog vojnika na bojišnici u Ukrajini između 20 i 30 minuta. Unatoč masovnim diplomatskim naporima, ni Moskva ni Kijev nisu blizu postizanja trajnog mirovnog sporazuma. Ključne nesuglasice oko teritorija, sigurnosnih jamstava i članstva u NATO-u i dalje predstavljaju nepremostive prepreke.