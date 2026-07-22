NBA insajder tvrdi: Isti klubovi zanimaju se za LeBrona Jamesa i Marija Hezonju

Kako to piše NBA insajder Marc Stein, Mario Hezonja se doista priprema za povratak u najjaču svjetsku klupsku ligu nakon vrlo uspješnih pet i pol sezona u Europi.

Kao što je već poznato, 31-godišnji Hrvat odlučio je iskoristiti svoju klauzulu o izlasku iz ugovora o čemu je svoj dosadašnji klub (Real Madrid) obavijestio neposredno prije roka za mogućnost istog a to je bio 20. srpnja. A iz ugovora s najvećim europskim klubom Hezi je mogao izaći jedino plaćanjem standardne transatlantske otkupnine vrijedne 850 tisuća američkih dolara.

Tako je ovaj Dubrovčanin, za kojim je 335 odigranih NBA utakmica, postao slobodan igrač i to nakon najdominatnije sezone svoje karijere. Jer, iza njega je epitet najkorisnijeg igrača osnovnog dijela španjolskog prvenstva (Liga Endesa) u kojoj je prosječno knjižio 17,5 koševa, 4,9 skokova i 1,9 asistencija po nastupu. Nadalje, njegova moćna igra u oba smjera (ofenzivno i defenzivno) omogućila je Realu i nastup u finalu Eurolige.

Sretna okolnost po Marija je ta što više NBA klubova traži iskusnog, snažnog i visokog igrača perimetra, dobrog šutera koji će s tim osobinama rastezati suparničku obranu. A prema Steinu, klubovi koji pokazuju interes za Hezonju uvelike se preklapaju s klubovima (Cleveland, Miami, Philadelphia, Golden State, Minnesota) koji trenutačno pokušavaju dovesti superzvijezdu LeBrona Jamesa što će reći da je riječ o sličnom profilu igrača. Ako bi se pak dogodilo da ih angažira isti klub, u toj varijanti bi "Super Mario" biti prva zamjena za "Kralja" Jamesa.

Vrati li se Hezonja u NBA ligu bio bi to veliki zaokret u karijeri petog izbora NBA drafta iz 2015. godine. Igrajući pet i pol sezona za euroligaše (Panathinaikos, Unics, Real), Hezonja je, pišu NBA analitičari, "revitalizirao svoju igru i reputaciju".

Osim njegovih vještina na parketu, čelne ljude NBA klubove privlače i pozitivne povratne informacije o njegovom osobnom rastu i zrelosti izvan terena. I kao takav se čini poželjnom akvizicijom klubova koji će jurišati na NBA naslov i koji žele pojačati svoju igračku rotaciju s kalibrom tjelesni moćnog vanjskog igrača (koji može odigrati i lažnu četvorku) kao što je to ovaj stožerni igrač hrvatske reprezentacije.