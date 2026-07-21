Obrat nakon velike krize u vrhu ukrajinske vojske, oglasio se prozvani general: 'Žao mi je. Mogu biti grub'

Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine (OSU) Oleksandr Sirski ispričao se bivšem ministru obrane Mihailu Fedorovu, rekavši da je za njihov sukob saznao tek nakon što je postao javan. Fedorovljeva smjena prošlog tjedna izazvala je prosvjede, ponovno postavljajući pitanja o vojnom zapovjedništvu predsjednika Volodimira Zelenskog. U kolumni objavljenoj na portalu Militarnyi, Sirski je pojasnio da inače izbjegava javne istupe, ali je osjetio potrebu reagirati jer se njegova šutnja počela tumačiti kao priznanje optužbi za sabotažu i disfunkcionalnost unutar vojske i Glavnog stožera.

"Za mene je bilo iznenađenje saznati da ministar i ja imamo sukob. Naše sam odnose doživljavao kao radne, s teškim pitanjima i različitim stavovima. Tako i treba biti između dviju institucija u velikom ratu", napisao je Sirski. "Ako sam nekoga nečim uvrijedio – Mihailo Albertoviču Fedorov, žao mi je. Mogu biti grub. Ali molim vas i sve koji ovu priču prate s tolikim entuzijazmom da se usredotočite ne na osobno, nego na globalno. Na pobjedu", poručio je.

Sirski je upozorio da svođenje rata na osobno rivalstvo između dvojice ljudi direktno ide na ruku Rusiji. Naglasio je da je 'Ukrajina veća od Fedorova, Sirskog ili bilo koga od nas' te da zemlju drže zajedno vojska, institucije i milijuni ljudi koji obavljaju svoj posao, a ne pojedinci koji su nezaobilazni, piše Kyiv Post.

Oštro se usprotivio podjeli Ukrajinaca na dva tabora, ističući da je problem daleko složeniji nego što se čini na društvenim mrežama. "Ovaj rat će se dobiti stvarnim radom, a ne javnom dramom oko njega“, poručio je.

U tekstu je detaljno opisao podjelu dužnosti koja se, prema njegovim riječima, izgubila u javnoj raspravi. Ministarstvo obrane zaduženo je za opskrbu vojske, nabavu i politiku, a strategija rata i operacije na bojištu spadaju pod zakonsku odgovornost vrhovnog zapovjednika. "To nije zato što ja ‘ne dopuštam’ nekome da uspije, već zato što su institucionalni procesi u svim vojskama svijeta tako postavljeni", naglasio je Sirski. Dodao je da ministar obrane nije, niti smije biti, ratni strateg.

Odbacio je i optužbe da nema strategiju, rekavši da se strategija ne objavljuje na društvenim mrežama, već se podnosi izravno predsjedniku, a njezini se rezultati vide prvenstveno na fronti. Tražiti javno objavljivanje strategije, po njegovom mišljenju, znači 'tražiti da se ona preda neprijatelju'.

Odbacivanje kritika o dronovima i mikromenadžmentu. Posebno se osvrnuo na kritike da navodno 'ne želi ratovati dronovima', nazvavši ih najčudnijima koje je čuo. Podsjetio je da je upravo on pomogao osnivanje posebnih postrojbi za dronove te izabrao Roberta Brovdija za njihovog zapovjednika, unatoč tadašnjoj nekonvencionalnosti izbora.

Ipak, upozorio je da dronovi sami ne mogu dobiti rat. Za njihovu učinkovitu upotrebu potrebna je i artiljerija, minobacači, inženjerijska oprema, protuzračna obrana i druge tehnologije. Brza potpuna preorijentacija vojske na dronove u samo nekoliko mjeseci bila bi, po njegovom mišljenju, neodgovorna i mogla bi koštati života vojnika i teritorija.

Mihailo Fedorov bio je ministar obrane nešto više od sedam mjeseci prije nego što je smijenjen 15. srpnja. Tijekom njegova mandata Ukrajina je značajno napredovala u nabavama i još više se oslonila na bespilotne sustave. Fedorov je nakon smjene optužio Sirskog da stvara podjele i koči reforme, što je, prema njegovim riječima, bio glavni razlog njegova odlaska. Smjena je izazvala val nezadovoljstva među Ukrajincima, koji smatraju da je Fedorov smijenjen upravo u trenutku kada su njegovi napori počeli donositi rezultate. Zbog toga već nekoliko dana traju ulični prosvjedi diljem Ukrajine na kojima se traži njegov povratak na funkciju.

U međuvremenu Volodimir Zelenski razmatra zamjenu vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog zapovjednikom Združenih snaga Mihailom Drapatyijem usred poziva prosvjednika, izvijestio je Bloomberg 20. srpnja, pozivajući se na dva neimenovana izvora upoznata s tim pitanjem. Sirski bi mogao biti otpušten u roku od nekoliko dana, a Zelenski već razmatra zamjenu, a Drapatji će najvjerojatnije postati sljedeći vrhovni zapovjednik, rekao je jedan od izvora . Zelenski bira s popisa od 11 potencijalnih kandidata, a odluka o zamjeni još nije donesena, rekao je drugi izvor. Osoba upoznata sa slučajem ranije je za Kyiv Independent izjavila da se odluka o Sirskijevoj smjeni očekuje uskoro, moguće u roku od nekoliko dana.