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LEGENDA NJEMAČKE

Matthäus ugasio glasine o Oliseu i Realu: 'Bayern će se samo nasmijati, šanse su nula'

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Sam Navarro/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
19.07.2026.
u 11:41

Bivši kapetan njemačke reprezentacije u razgovoru za Bild istaknuo je kako razumije zašto bi Olise jednog dana želio obući dres Reala

Legendarni njemački reprezentativac Lothar Matthäus komentirao je glasine koje su posljednjih dana povezivale zvijezdu Bayerna Michaela Olisea s mogućim transferom u Real Madrid. Iako bi interes madridskog velikana za jednog od najtalentiranijih krilnih igrača današnjice bio razumljiv, Matthäus smatra da od tog posla ovog ljeta neće biti ništa.

Bivši kapetan njemačke reprezentacije u razgovoru za Bild istaknuo je kako razumije zašto bi Olise jednog dana želio obući dres Reala, ali vjeruje da Bayern nema nikakvu namjeru otvoriti pregovore.

"Razumijem želju za igranjem u Real Madridu. Mislim da svaki nogometaš u jednom trenutku karijere želi igrati za Real", rekao je Matthäus.

Ipak, smatra kako će minhenski klub vrlo brzo odbaciti sve moguće špekulacije oko odlaska svoje zvijezde.

"Bayern se neće upuštati u razgovore. Samo će se nasmijati ovim naslovima", poručio je legendarni Nijemac, dodavši kako su šanse za Oliseov transfer u Madrid ovog ljeta gotovo nikakve.

"Moja procjena je da je mogućnost da Olise ovog ljeta ode u Real Madrid praktički nula", zaključio je Matthäus.

Olise je u posljednje vrijeme dodatno skrenuo pozornost na sebe sjajnim igrama na Svjetskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto protiv Engleske postavio je novi rekord Mundijala po broju asistencija na jednom turniru, prestigavši legendarnog Brazilca Peléa. Francuski reprezentativac stigao je do sedam asistencija i tako ispisao povijest natjecanja.

Njegove igre dodatno su povećale interes najvećih europskih klubova, no iz Bayerna su već ranije poslali jasnu poruku – Olise nije na prodaju i klub ga vidi kao jednog od nositelja momčadi u budućnosti.
Ključne riječi
Bayern Munchen Real Madrid transferi SP 2026.

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