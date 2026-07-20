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U 75. GODINI

Tužna vijest: Napustio nas je čovjek koji je postao istinska legenda, izgubio je bitku s teškom bolesti

Kevin Keegan
Printscreen
VL
Autor
Hina
20.07.2026.
u 16:53

"S neizmjernom tugom objavljujemo da je Kevin Keegan preminuo u 75. godini," stoji u izjavi Keeganove obitelji.

Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini, nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Keeganova obitelj otkrila je u siječnju 2026. da ima rak, a u lipnju ove godine sam je otkrio da je riječ o četvrtom stadiju.

"S neizmjernom tugom objavljujemo da je Kevin Keegan preminuo u 75. godini," stoji u izjavi Keeganove obitelji.

"Bivši engleski igrač i izbornik borio se s rakom i bio je okružen suprugom i kćerima u svojim posljednjim trenucima. Obitelj bi se željela zahvaliti Kevinovom nevjerojatnom medicinskom timu na svoj njihovoj podršci. Ovo je izuzetno teško vrijeme i oni traže prostor i privatnost," dodaje se.

Keegan se smatrao jednim od najboljih igrača svoje generacije i uživao je u zvjezdanoj igračkoj karijeri, odigravši gotovo 750 klupskih utakmica.

Karijeru je počeo u Scunthorpeu prije nego što ga je Bill Shankly 1971. doveo u Liverpool za samo 33.000 funti. "Kralj Kevin" je potom tri puta osvojio naslov engleskog prvaka, FA kup, Kup prvaka, te dva puta Kup UEFA. Keegan je jedini britanski igrač koji je osvojio dvije Zlatne lopte, 1978. i 1979. igrajući za HSV u Bundesligi. Igrao je i za Southampton, Newcastle United, te Blacktown City.

U dresu "Gordog Albiona" upisao je 63 nastupa i 21 gol. Sedam godina nakon umirovljenja, preuzeo je svoju prvu trenersku ulogu kao menadžer Newcastlea. Vodio je i Fulham, te Manchester City, dok je od 1999. do 2000. vodio i englesku reprezentaciju.

Keegan je dao ostavku nakon poraza od Njemačke na stadionu Wembley, nakon samo 20 mjeseci i 18 utakmica, od kojih je pobijedio samo u sedam, što je najgori omjer pobjeda od svih engleskih izbornika.

Pisao je novinske kolumne, bio je jedan od prvih igrača engleskog nogometa koji je imao vlastite brendirane kopačke, imao je hit album (Head Over Heels in Love) i postao je zvijezda BBC-jevih Superstarsa. Bio je javno zaštitno lice losiona poslije brijanja Brut 33 iz 70-ih s Henryjem Cooperom.
Ključne riječi
smrt Kevin Keegan

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