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POKUŠALI SU GA REANIMIRATI

Tragedija na letu iz Zagreba: Putnik preminuo u avionu prije polijetanja

Slijetanje i polijetanje zrakoplova
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Dario Topić
21.07.2026.
u 15:42
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Unatoč pruženoj pomoći, muškarac je preminuo. Nakon što je njegovo tijelo izneseno iz zrakoplova, let je nastavljen istim zrakoplovom i s istom posadom

U zrakoplovu kompanije Lauda Europe u ponedjeljak je, neposredno prije polijetanja iz Zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu, preminuo putnik. Putniku je pozlilo dok je zrakoplov još bio na tlu, tijekom faze taksiranja. Kabinsko osoblje odmah je reagiralo, a na mjesto događaja stigao je i medicinski tim koji je pokušao reanimirati putnika. Unatoč pruženoj pomoći, muškarac je preminuo. Nakon što je njegovo tijelo izneseno iz zrakoplova, let je nastavljen istim zrakoplovom i s istom posadom.

Kontaktirali smo zagrebačku zračnu luku iz koje su nam potvrdili nesretni događaj koji se zbio. "Nadležne službe zračne luke reagirale promptno i provele sve radnje iz svoje nadležnosti i u skladu sa svojim ovlastima. Zbog zaštite privatnosti osobe, kao i činjenice da Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ) nije nadležna za iznošenje operativnih detalja vezanih uz let, putnika, posadu, medicinsko postupanje, odluke prijevoznika ili eventualna postupanja drugih nadležnih tijela, nismo u mogućnosti dati dodatne informacije o ovom slučaju. Još jednom želimo istaknuti da su sve aktivnosti u nadležnosti operatora zračne luke provedene sukladno važećim propisima i utvrđenim procedurama koje se primjenjuju u ovakvim okolnostima" ističu iz MZLZ-a.

Riječ je o letu kompanije Lauda Europe, tvrtke čiji su zrakoplovi registrirani na Malti, a koja obavlja letove za irskog niskotarifnog zrakoplovnog diva Ryanair. U Zagrebu imaju bazirana četiri Airbus A320 zrakoplova tvrtke Lauda s posadama, a lete na niz europskih destinacija. Nakon što je zračna luka pravodobnom asistencijom i angažmanom hitnih službi izvršila svoje dužnosti, sljedeći potezi u nadležnosti su zrakoplovne kompanije i posredno kapetana zrakoplova koji potom odlučuje o nastavku putovanja. 
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Ključne riječi
preminuo putnik avion let

Komentara 1

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Avatar patkovic
patkovic
16:15 21.07.2026.

gledo je previše dokumentarce o avionskim katastrofama

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