Leipzig doveo Francuza Maximea Estevea

Do lipnja 2031. godine ugovor je s Leipzigom potpisao 24-godišnji Francuz Maxime Esteve, dosadašnji obrambeni nogometaš Burnleyja.

Klubovi nisu službeno objavili financijske detalje ugovora, ali dio njemačkih medija je naveo da je ugovor vrijedan 25 milijuna eura, s tim da bi se mogao i povećati u slučaju ispunjena određenih bonusa.

„Esteve je nogometaš s puno kvaliteta, a ujedno donosi veliku energiju na travnjak. Posebno kod njega cijenimo njegovu lidersku crtu“, objavio je Leipzig povodom dovođenja francuskog igrača.

Profesionalnu karijeru Esteve je počeo u Montpellieru, a od 2024. je bio član Burnleyja koji je prošle sezone izgubio status člana Premier lige. Ranije je Esteve nastupao za francuske U20 i U21 reprezentacije.

Leipzig je prošle sezone završio kao treći u Bundesligi te će iduće sezone predstavljati njemački nogomet u Ligi prvaka.