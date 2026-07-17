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ZA 25 MILIJUNA EURA

Leipzig doveo Francuza Maximea Estevea

Premier League - Arsenal v Burnley
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.07.2026.
u 22:10

Klubovi nisu službeno objavili financijske detalje ugovora, ali dio njemačkih medija je naveo da je ugovor vrijedan 25 milijuna eura, s tim da bi se mogao i povećati u slučaju ispunjena određenih bonusa.

Do lipnja 2031. godine ugovor je s Leipzigom potpisao 24-godišnji Francuz Maxime Esteve, dosadašnji obrambeni nogometaš Burnleyja.

Klubovi nisu službeno objavili financijske detalje ugovora, ali dio njemačkih medija je naveo da je ugovor vrijedan 25 milijuna eura, s tim da bi se mogao i povećati u slučaju ispunjena određenih bonusa.

„Esteve je nogometaš s puno kvaliteta, a ujedno donosi veliku energiju na travnjak. Posebno kod njega cijenimo njegovu lidersku crtu“, objavio je Leipzig povodom dovođenja francuskog igrača.

Profesionalnu karijeru Esteve je počeo u Montpellieru, a od 2024. je bio član Burnleyja koji je prošle sezone izgubio status člana Premier lige. Ranije je Esteve nastupao za francuske U20 i U21 reprezentacije.

Leipzig je prošle sezone završio kao treći u Bundesligi te će iduće sezone predstavljati njemački nogomet u Ligi prvaka.
Ključne riječi
Leipzig Maxime Esteve

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