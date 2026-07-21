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AKO PROĐE, PROĐE

FOTO Srbin s kamionom punim majoneze i senfa stigao na granicu, carinicima bio sumnjiv pa ga poslali na rendgen

Carina
Foto: Carinska uprava
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Autor
Maša Ilotić Šuvalić
21.07.2026.
u 14:07
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Carinskom deklaracijom kao teret bili su prijavljeni majoneza, senf i umaci

Na graničnom prijelazu Bajakovo carinici su spriječili pokušaj nezakonitog unosa 240.000 komada cigareta. Naime, kako je izvijestila Carinska uprava teretno vozilo s poluprikolicom srpskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 45-godišnji državljanin Republike Srbije stiglo je na granicu. Carinskom deklaracijom kao teret bili su prijavljeni majoneza, senf i umaci. Nakon što je RTG pregledom poluprikolice utvrđena sumnja na prisutnost neprijavljene robe, obavljen je pregled tovarnog prostora.

U 24 kartonske kutije pronađeno je ukupno 240.000 komada cigareta, odnosno 1.200 šteka, koje nisu bile obuhvaćene carinskom deklaracijom. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv vozača je podnesena kaznena prijava, a pronađene cigarete privremeno su oduzete.

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Ključne riječi
cigarete granični prijelaz bajakovo carina

Komentara 2

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PO
Potepuh
13:47 21.07.2026.

Svaki kamion bez iznimke treba na rengen. Šverc iz bosne i srbije cvijeta.

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