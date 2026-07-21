FOTO Srbin s kamionom punim majoneze i senfa stigao na granicu, carinicima bio sumnjiv pa ga poslali na rendgen

Na graničnom prijelazu Bajakovo carinici su spriječili pokušaj nezakonitog unosa 240.000 komada cigareta. Naime, kako je izvijestila Carinska uprava teretno vozilo s poluprikolicom srpskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 45-godišnji državljanin Republike Srbije stiglo je na granicu. Carinskom deklaracijom kao teret bili su prijavljeni majoneza, senf i umaci. Nakon što je RTG pregledom poluprikolice utvrđena sumnja na prisutnost neprijavljene robe, obavljen je pregled tovarnog prostora.

U 24 kartonske kutije pronađeno je ukupno 240.000 komada cigareta, odnosno 1.200 šteka, koje nisu bile obuhvaćene carinskom deklaracijom. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv vozača je podnesena kaznena prijava, a pronađene cigarete privremeno su oduzete.