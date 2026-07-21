Srbin koji je skoro ispao kroz prozor Ryanaira na 4500 metara visine: 'Za putnike imam samo jedan savjet'

Muškarac koji je prije 11 dana tijekom leta Ryanaira iz Grčke prema Njemačkoj djelomično izvučen kroz razbijeni prozor zrakoplova prvi je put opisao dramatične trenutke u kojima je, kako kaže, za dlaku izbjegao smrt.

Šezdesetjednogodišnji srpski poduzetnik Ljubiša Karović rekao je u razgovoru za The Guardian da ga i dalje progoni zvuk eksplozije koja je prethodila pucanju prozora. "To je ono čega se sjećam. Zvuk prije kaosa, zvuk koji mi se vraća svaki put kada zatvorim oči", rekao je Karović, koji se još uvijek oporavlja od ozljeda.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Karović je bio na sjedalu uz prozor tijekom jutarnjeg leta FR1879 iz Grčke prema Njemačkoj kada je, zbog još nerazjašnjenih okolnosti, prozor popustio na visini od oko 4500 metara. Zbog naglog gubitka tlaka gornji dio njegova tijela izvučen je izvan zrakoplova dok je letjelica letjela brzinom većom od 600 kilometara na sat.

Preživio je, kako vjeruje, zahvaljujući tome što je bio vezan sigurnosnim pojasom. "Možda me spasio pojas, a možda je to bila sudbina. Vjerujem u Boga i svaki dan mu zahvaljujem što sam živ", rekao je. Njegov odvjetnik Vasilis Tsiaras izjavio je da je Karović "živ ostao pukom slučajnošću" te da je tijekom incidenta više puta gubio svijest.

Karovićeva supruga Svetlana, koja je sjedila tri reda iza njega, ispričala je da su upravo putnici prvi priskočili u pomoć. "Dotrčala sam do njega. Nitko od kabinskog osoblja nije pomogao, nego putnici. Jedan muškarac, mislim da je bio Albanac, učinio je sve kako bi ga uvukao natrag u zrakoplov. Najprije je pokušao začepiti otvor torbom, ali ju je zrak odmah izvukao. Potom je stavio kovčeg i to je uspjelo. Zauvijek ćemo mu biti zahvalni", rekla je. Prema njezinim riječima, prizor u kojem je njezin suprug bio napola izvan zrakoplova trajao je između minute i pol i dvije minute. Karović kaže da se tih trenutaka gotovo i ne sjeća te da je više puta izgubio svijest.

Njegov odvjetnik tvrdi da kabinsko osoblje nije pružilo pomoć tijekom najkritičnijih trenutaka te da su putnici preuzeli glavnu ulogu u spašavanju. Ryanair odbacuje te optužbe. U priopćenju za The Guardian kompanija navodi da su članovi posade tijekom nagle dekompresije morali slijediti sigurnosne protokole, ostati vezani i koristiti maske s kisikom. Dodaju da su, čim se zrakoplov spustio na sigurniju visinu, premjestili Karovića na druga sjedala pokraj supruge, osigurali liječnika među putnicima i organizirali medicinski tim po slijetanju u Solun.

Karović, vlasnik tvornice aluminija u Srbiji i dugogodišnji česti putnik, kaže da nakon svega teško može zamisliti ponovni ulazak u zrakoplov. Liječnici su mu naložili da najmanje šest tjedana nosi vratni ovratnik, nakon čega će odlučiti hoće li biti potrebna operacija. "Želim se oporaviti. A da mogu nešto poručiti drugima, rekao bih samo jedno – uvijek vežite sigurnosni pojas. Ne želim da itko prođe kroz ono što sam ja doživio", rekao je Karović.