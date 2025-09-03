Naši Portali
ŠOK U ITALIJI

VIDEO Otac na dječjem turniru brutalno prebio 13-godišnjaka. Smrskao mu je lice i gležanj

Hrvatski nogometni reprezentativci odradili trening u Neuruppinu
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
03.09.2025.
u 12:11

Iako ozljede nisu opasne po život, pred njim je dug i zahtjevan oporavak

Veliki dječji nogometni turnir Super Oscar u Collegnu pokraj Torina pretvorio se u sramotnu scenu nakon što je u nedjelju, 31. kolovoza, 40-godišnji otac jednog mladog igrača fizički napao 13-godišnjeg vratara protivničke ekipe. Dječak je zadobio teške ozljede i hitno prebačen u bolnicu, a incident je šokirao cijelu Italiju.

Do napada je došlo odmah nakon utakmice između CSF Carmagnole i Volpiano Pianesea (1:0). Prema riječima svjedoka, roditelj je preskočio ogradu i nasrnuo na mladog čuvara mreže Volpiana. Snimka brutalnog čina ubrzo je objavljena na društvenim mrežama, gdje je izazvala snažne reakcije i osudu javnosti.

Liječnici u bolnici Martini u Torinu potvrdili su da je dječak zadobio prijelom gležnja i frakturu jagodične kosti. Iako ozljede nisu opasne po život, pred njim je dug i zahtjevan oporavak. Talijanska policija objavila je da je počinitelj identificiran te prijavljen zbog nanošenja tjelesnih ozljeda.

Ključne riječi
dječji turnir nogomet Italija

