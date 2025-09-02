Naši Portali
S DRUGE STRANE - ŠUTNJA

Što se događa u Rijeci? Očekivali smo kapitalca i važan potpis, zasad imamo samo nesanicu

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
02.09.2025.
u 22:42

Victor Sanchez trebao bi u srijedu, najkasnije četvrtak staviti potpis na svoj ugovor s Rijekom. Sve je čisto, a spekulacije o eventualnim odštetama vrijede samo za slovenske klubove, odnosno konkurente ljubljanskoj Olimpiji

Biti muha na zidu odaja na Rujevici. Kafkijanski preobražaj u kukca ovaj bi novinar odmah potpisao, samo da spozna - istinu. Dobiti iole smisleniju informaciju o događanjima u vrhu HNK Rijeke sada je prava lutrija. A točnu, provjerenu, onu iz kluba, e to je već nemoguća misija. Ni oni uporniji pripadnici sedme sile ne mogu steći "break" prednosti pred ostalima, jer na katu aktualnog hrvatskog prvaka vlada totalna omerta. S jedne strane - sasvim razumljivo. Radi se na itekako "pipavim" poslovima, nikome ne treba lajanje "urbi et orbi" o svakom potezu velikih poslovnih ljudi. Ozbiljni igrači prikazuju i vole se pohvaliti samo pravim djelima, konačnim proizvodom. No, s druge strane, to uzrokuje svojevrsnu nelagodu kod navijača koji čekaju velike vijesti. Vojska ljudi koja podržava Rijeku već danima stišće F5 na raznim mjestima ne bi li saznala ono što te ljude zanima.

No, tako je to u svijetu visokog biznisa. Stoga, ni mi se nećemo hvaliti mahom tračevima koje smo usput ulovili, bili bi i suviše neozbiljni kada bi pred vas stavljali išta od onoga što se priča u Rijeci bliskim krugovima... Svi sve znaju, a zapravo, jedino što stoji jest to da samo rijetki spavaju zadnjih par noći. Od gola Rokasa Pukštasa za 2:2 u 96. minuti i smjene Radomira Đalovića telefoni prema službenoj Rijeci zvone u prazno, ali klupko bi se, nadamo se, trebalo vrlo brzo odmotati.

Prodaja Rijeke američkom multimilijarderu Billu Foleyju de facto je gotova stvar. To je ono što znamo, polazišna točka svih budućih rasprava. Njegova grupacija Black Knight Football postat će vlasnik jednog dijela HNK Rijeke. Koliko će točno postotnih poena stajati u zagradi pored imena BKFC nismo uspjeli proniknuti. Hoće li to biti 25 posto kao što tvrdi NY Times ili svih 70 posto koliko u svojim rukama drži Teanna Limited Damira Miškovića i dalje je stvar poslovnih odluka koje, možda, još nisu ni donesene.

Radomir Đalović je smijenjen! Večernji saznao tko će preuzeti prvaka Hrvatske

Ono što još znamo, a možda je i važnije barem s kratkoročnog aspekta je sljedeće: Rijeka još nema trenera. Očekivali smo njegovo imenovanje već danas, no Victor Sanchez trebao bi u srijedu, najkasnije četvrtak staviti potpis na svoj ugovor s Rijekom. Sve je čisto, a spekulacije o eventualnim odštetama vrijede samo za slovenske klubove, odnosno konkurente ljubljanskoj Olimpiji, na čijoj je klupi Španjolac donedavno sjedio. A kada dođe, Sanchez bi se instantno trebao primiti velikog posla koji ga čeka.

Rijeka je dovela Samuelea Vignata, simpatičnog mladića rodom iz Verone za poziciju polušpice i lijevog krila. No, je li to dosta? Bijele čekaju nastupi na tri fronte, a navijači su očekivali neko kapitalno ime, igrača s pedigreom za veliki finale prijelaznog roka. Istina, on u HNL-u traje do 23.59 sati ovoga petka, no rok za predaju A-liste igrača za Konferencijsku ligu istekao je s krajem utorka. Stvarnost je takva da na B-listu, koja se može neograničeno puta mijenjati do 24 sata prije svake utakmice mogu samo igrači do 21 godine. Dakle, nije nemoguće da će Rijeka do petka još nekog dovesti, no da bi igrao Europu, taj mora biti rođen najkasnije 1. siječnja 2004. godine.
