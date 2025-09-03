Dominik Livaković dočekao je dobre vijesti. Miljenika Hrvatske čeka veliki izazov

Čim je brazilski vratar Ederson na velika vrata došao iz Manchester Cityja u Fenerbahçe, bilo je jasno da jedinica hrvatske reprezentacije Dominik Livaković više neće biti član turskog velikana. Imao je Dominik mnogo ponuda ovog ljeta, no odluka je na kraju pala na španjolskog prvoligaša Gironu, vrlo specifičnu katalonsku momčad u koju je otišao na jednogodišnju posudbu u završnici ljetnog prijelaznog roka. Prvi je to put da će Livaković u svojoj karijeri igrati u 'ligama petice', a čekat će ga i važna uloga i velik izazov.

Naime, Girona više nije senzacija koja je u sezoni '23./'24. bila treća u španjolskoj La Ligi s 81 osvojenim bodom, koja se držala rame uz rame s Real Madridom i Barcelonom te ušla u Ligu prvaka. Prošle sezone klub se jedva spasio od ispadanja (16. mjesto, bod iznad crte), a i katastrofalno je ušao u novu sezonu La Lige, s tri poraza iz prva tri susreta i gol-razlikom 1:10. Dobrim je dijelom tako loš omjer prouzročen i vratarskom situacijom. Dakle, Girona je u 270 minuta primila deset golova (svakih 27 minuta primila je pogodak), a minutažu su ravnomjerno dosad raspodijelila dva vratara; dosadašnji standardni prvotimac, 32-godišnji Argentinac Paulo Gazzaniga te mlada nada, 20-godišnji Ukrajinac Vladislav Krapivcov. Gazzaniga je u 135 minuta na terenu primio četiri gola, upisao tek dvije obrane i zaradio jedan crveni karton, dok je Krapivcov u 135 minuta primio šest golova i upisao četiri obrane. Zapravo, Gironini protivnici zasad i nisu stvarali tako puno prilika u ovoj sezoni, nego vratari jednostavno nisu zaustavili gotovo nijedan ozbiljniji udarac. K tome je ozljedu koljena doživio dugogodišnji vojnik kluba, preostali vratar u kadru, 37-godišnji Juan Carlos, pa su u klubu došli do zaključka da su pod hitno potrebne promjene na 'jedinici'.

Livaković je doveden na mjesto prvog vratara momčadi, a u Gironi će čak napraviti i neke kompromise kako bi to u ovom sustavu bilo moguće. Inače, trener Michel zahtijeva da vratar igra nogom kao 11. igrač u polju na vrlo visokoj razini, da igra pod pritiskom i da zna pod tim pritiskom odigrati i vertikalne, riskantne paseve. Livakoviću igranje nogom nije forte, posebice pod pritiskom suparnika, ali u Gironi su shvatili da im je čak bolje malo i patiti u tom segmentu, a pritom imati vratara koji će bolje zaustavljati protivničke udarce. I Gazzaniga i Krapivcov bolji su u igri nogom, no Livaković je daleko bolji 'shotstopper', i to je ono što je Gironi u ovom trenutku očajnički potrebno. Naravno, kao ni bilo gdje u nogometu, ne postoji garancija da će Livaković biti standardna jedinica Girone. Međutim, u startu će sigurno dobiti priliku na mjestu prvog vratara, a donese li kao svojevrsno vatrogasno rješenje stabilnost i pokoju izvedbu s velikim brojem obrana, u tom bi slučaju Michel, čak i unatoč sistemskim kompromisima, Dominiku vrlo vjerojatno dao prednost i dugoročno.