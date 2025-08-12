Naši Portali
ONI SU KAO VOJSKA

VIDEO Opći kaos u Beogradu: Huligani lomili izloge centar grada izgleda kao ratna zona

Screenshot: X
VL
Autor
vecernji.hr
12.08.2025.
u 16:58

Uoči uzvratne utakmice 3. pretkola Lige prvaka između Crvene zvezde i Lecha iz Poznanja, stotine poljskih navijača izazvalo je nerede u samom središtu Beograda. Policija je bila prisiljena na intervenciju nakon što su huligani počeli razbijati izloge

Današnji dan u Beogradu ostat će zapamćen po divljanju poljskih huligana koji su u glavni grad Srbije doputovali kako bi podržali svoj klub, Lech iz Poznanja, u ključnoj utakmici protiv Crvene zvezde. Nekoliko stotina navijača, prepoznatljivih po svojoj reputaciji u navijačkom svijetu, prošetalo je središnjim gradskim ulicama, a njihov pohod brzo se pretvorio u nasilni ispad. Većina njih kretala se bez majica, pokazujući mišiće i brojne tetovaže, što je kod prolaznika izazvalo osjećaj nelagode i straha. Prema izvještajima s terena, navijačima Lecha pridružile su se i manje skupine pristalica drugih poljskih klubova, poput onih iz Łódźa i Krakova, stvarajući dojam prave vojske koja maršira gradom.

Iako je okupljanje na početku djelovalo kao standardna navijačka uvertira u utakmicu, situacija je eskalirala u Knez Mihailovoj ulici, glavnoj pješačkoj zoni Beograda. Nakon što su se okupili na Kalemegdanu i Trgu Republike, gdje su uz pjesmu i upaljene baklje pozirali za zajedničku fotografiju, dio huligana krenuo je u rušilački pohod. Bez ikakvog očitog povoda, počeli su uništavati imovinu, a na meti su se našli izlozi nekoliko trgovina koji su razbijeni. Scene vandalizma izazvale su zgražanje građana i vlasnika oštećenih objekata, a mirno poslijepodne u trenu se pretvorilo u kaotičnu zonu.

Brza reakcija policije spriječila je daljnju eskalaciju nasilja. Pripadnici snaga reda hitno su intervenirali kako bi obuzdali divljanje i uspostavili javni red i mir. Prema informacijama koje prenose srbijanski mediji, nekoliko najagresivnijih izgrednika je uhićeno na licu mjesta. Policijske snage organizirano su pratile skupinu navijača prema stadionu "Rajko Mitić" kako bi se spriječili daljnji incidenti uoči početka utakmice zakazane za 21 sat.

Paradoksalno, do sukoba između navijačkih skupina Crvene zvezde i Lecha nije došlo, s obzirom na to da se njihove pristalice smatraju "bratskima". Taj odnos temelji se na političkim stavovima poljskih navijača, koji na svojim utakmicama često ističu transparente podrške Srbiji po pitanju Kosova, poput poruke "Kosovo je Srbija". Zbog toga se u navijačkim krugovima smatraju prijateljima, no vandalizam i uništavanje gradske imovine očito su prešli granicu tolerancije, bez obzira na navijačku ideologiju.

Ukupno je u Beograd stiglo oko tisuću navijača Lecha, a njihova pojava, koju su svjedoci opisali kao zastrašujuću, dominirala je gradskim ulicama. Fizička konstitucija većine huligana, koji su visoki i mišićavi, dodatno je ulijevala strah u kosti prolaznicima. Paljenje baklji na Trgu Republike, usred dana i okruženi građanima, samo je potvrdilo reputaciju jedne od najopasnijih navijačkih skupina u Europi.

Uzvratna utakmica 3. pretkola Lige prvaka igra se s početkom u 21 sat, a Crvena zvezda u nju ulazi s velikom prednošću od 3:1 iz prvog susreta odigranog u Poljskoj. Unatoč neredima, očekuje se da će Marakana biti ispunjen do posljednjeg mjesta, no sjenu na sportski spektakl bacili su događaji koji su mu prethodili.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE
Ključne riječi
Navijači Beograd Huligani Poljska

