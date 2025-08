Đokovići odlaze iz Beograda, zadali udarac Srbiji, evo gdje će preseliti već dogovoreni turnir

UZVRATIO KRITIČARU

Ivanišević otkrio što ga je zasmetalo: To se tako ne radi, trebao me nazvati

- Razgovarat ću s njim. To se ne radi. Ako ima neki problem sa mnom, trebao me nazvati i reći mi to u lice. Ja ću njemu reći što ja mislim. Ne idem okolo i ne pričam o njemu, bolje da i ne kažem što zapravo mislim o njemu.