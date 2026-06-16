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PROBLEMI

Iranskom nogometašu usred SP-a istekla viza za ulazak u SAD

FIFA World Cup 2026 - Group G - Iran v New Zealand
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
16.06.2026.
u 16:00

Iranska novinska agencija Irna objavila je da je kapetan reprezentacije Mehdi Taremi prilikom odlaska iz SAD-a imao problema na aerodromu u Los Angelesu. Nakon utakmice s Novim Zelandom svi iranski nogometaši vratili su se u Meksiko gdje im je reprezentativni kamp za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva.

Iranski državni mediji objavili su da je jednom njihovom nogometašu, koji nastupa na SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku, istekla viza, a riječ je o krilnom igraču Mehdiju Torabiju

On je dobio vizu za jednokratni ulazak u SAD-u što je iskoristio za utakmicu protiv Novog Zelanda u Los Angelesu, koja je završila remijem 2-2. Iranski nogometni savez uputio zahtjev za izdavanje nove vize za Torabija, kako bi mogao igrati u predstojećim utakmicama protiv Belgije i Egipta.

Iranska novinska agencija Irna objavila je da je kapetan reprezentacije Mehdi Taremi prilikom odlaska iz SAD-a imao problema na aerodromu u Los Angelesu. Nakon utakmice s Novim Zelandom svi iranski nogometaši vratili su se u Meksiko gdje im je reprezentativni kamp za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva.
Ključne riječi
SP 2026. Iran reprezentacija

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