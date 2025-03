VIDEO Niko Kovač slavi, bivši izbornik vatrenih s Nijemcima prošao u četvrtfinale Lige prvaka

Lille je poveo u petoj minuti golom Jonathana Davida, no gosti su okrenuli rezultat golovima Emrea Cana (54-11m) i Maximiliana Beiera (65). Borussia će u četvrtfinalu igrati protiv Barcelone koja je u dvije utakmice porazila Benficu ukupnim rezultatom 4-1. Niko Kovač je napravio nekoliko promjena u sastavu u odnosu na prvi susret. Kao što se i očekivalo, Anton je ušao u "srce središnje obrane", kapetan Can je premješten u vezni red, dok je Gross prešao na poziciju beka. Beier je ušao umjesto Gittensa na lijevoj strani. Kod domaćina jedino iznenađenje u sastavu je bio 35-godišnji Remy Cabella kojem je Bruno Genesio pružio priliku umjesto Matiasa Fernandeza-Parda.

Počelo je sjajno za domaćine. Već u petoj minuti Lille je poveo. Nakon što su osvojili loptu na sredini terena, Ismaily je povukao po lijevom krilu poslavši prizemnu loptu u sredinu do Davida koji je pucao ravno u gostujućeg vratara, no Gregor Kobel je očajno reagirao i lopta mu je kroz noge prošla u gol.

U 14. minuti je moglo biti i 2-0, no Cabella je iz blizine pucao preko gola. Borussia je prvu pravu priliku dočekala u 18. minuti. Pucao je Pascal Gross, Lucas Chevalier je već bio svladan, no Alexandro je na gol liniji blokirao loptu. U 20. minuti gosti su nakon ubačaja iz kornera imali tri sjajne prilike u razmaku od svega nekoliko sekundi. Prvi je pucao Julian Brandt, no Chevalier je sjajno reagirao. Lopta se odbila do Serhoua Guirassyja koji pucao, no domaća "jedinica" je još jednom obranila, u gužvi je lopta još ponovo došla do Brandta no njegov drugi pokušaj je blokiran.

Do kraja poluvremena još jednu odličnu priliku je imao i Lille, ali je kapetan Benjamin Andre u 34. minuti glavom pucao pored gola, a u posljednjim trenucima prvog dijela glavom je pucao Gross ali je lopta pogodila gornji dio prečke.

Dortmund se vratio u 54. minuti golom Emre Cana iz kaznenog udarca. Jedanaesterac je skrivio Thomas Meunier oborivši Guirassyja. Šest minuta kasnije Kobel se iskupio za grešku kod gola obranivši sjajan udarac Hakona Haraldssona.

Dvije minute kasnije uzvratili su gosti, ali je Karim Adeyemi uzdrmao gredu. U 64. još jednu sjajnu priliku propustili su gosti, glavom je pored gola pucao Max Beier. Borussijin nalet urodio je plodom u 65. minuti kada je Beier sjajno pogodio za preokret gostiju.

Lille je mogao izjednačiti u 79. minuti, ali David nije najbolje reagirao u izglednoj poziciji.

