VIDEO Nevjerojatan prizor: Navijač skočio na Haalandova leđa pa slavio s igračima Cityja

Treće kolo engleske Premier lige donijelo je i treću pobjedu tamošnjem prvaku i prvaku Europe, Manchester Cityju. Neizvjesna utakmica protiv Sheffield Uniteda dobila je sretan kraj za 'građane' pogotkom Rodrija u 86. minuti, ali još je jedna scena obilježila susret.

Za prvi gol svijetlo plavih zaslužan je norveški 'terminator' Erling Haaland. Jack Grealish je izvrsno ubacio, a Haaland je nadskočio sve i utjerao loptu u mrežu za vodstvo. Kada se okrenuo prema igračima da proslavi pogodak, navijač mu je skočio na leđa. Kao i inače, poprilično opušteni Haaland se oduševio. Suigrači, zajedno s Joškom Gvardiolom, stajali su u čudu.

Just Former lightweight Champion of the world Terry Flanagan jumping on Haaland 🤣🤣 pic.twitter.com/8c9tLnBrcu