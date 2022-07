VIDEO Navijači Prosinečkom skandirali: 'Veliki žuti!', a upravi poslali morbidnu poruku

Mandat hrvatskog trenera i bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Roberta Prosinečkog na klupi ljubljanske Olimpije završio je nakon nešto više od tri mjeseca, potvrdili to još u petak klupski čelnici.

- Mogli su reći da ne znam posao, ali da nisam bio pošten, to nikako. S većim lažovima i prevarantima nikad nisam radio, a radio sam s mnogima. Apsurdno je na kakav način oni vode klub, to ni Alfred Hitchcock ne bi bio u stanju napraviti - rekao je, među ostalim, Prosinečki, odgovarajući na optužbe kluba da je pušio, pio i kartao do 4 ujutro za vrijeme priprema.

No, izgleda, navijači su na strani Prosinečkog.

Robert Prosinečki, nekdanji trener @nkolimpija, je čustveno novinarsko konferenco v Ljubljani, na kateri je imel ogromno za pripomniti na račun (ne)poštenosti vodstva zmajev, zapustil ob glasnem skandiranju navijačev. Odmevalo je: "Veliki Žuti, Veliki Žuti"! @SiolSPORTAL pic.twitter.com/EAyQ3gfEgI — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 2, 2022

Na press-konferenciju došli su i Green Dragonsi, najžešći navijači Olimpije, koji su na kraju presice Prosinečkom skandirali "Veliki žuti!". Nešto kasnije na stadionu Olimpije osvanula je morbidna poruka upravi "Ubit ćemo vas".