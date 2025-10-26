VIDEO Navijači napali Ivana Perišića zbog onoga što je učinio jednom dječaku

U derbiju 10. kola nizozemskog prvenstva PSV Eindhoven je na gostovanju pobijedio Feyenoord sa 3-2, dok je Ajax identičnim rezultatom kao gost porazio Twente. Junak susreta igranog na stadionu De Kuipu bio je Ismael Saibari postigavši sva tri gola za PSV.

Marokanski veznjak je doveo goste u vodstvo u 30. minuti. Izjednačio je Luciano Valente u 50. minuti, no samo minutu kasnije Saibari zabija za 2-1. Sjajan nastup Marokanac je zaokružio svojim trećim golom na utakmici u 71. minuti. Oussama Targhalline je u 73. minuti pogodio za konačnih 2-3. Ivan Perišić je za goste igrao do 70. minute.

A upravo je hrvatski reprezentativac bio u središtu događaja koji je izazvao pozornost na društvenim mrežama. Naime, PSV je izborio aut, a Ivan Perišić želio je što prije dobiti loptu i vratiti je u igru.

No, kada je došao do dječaka zaduženog za dodavanje lopti, ovaj mu nije htio predati loptu koju je držao, već ga je uputio da uzme drugu koja je bila nekoliko metara dalje.

Takav potez nije se svidio Perišiću. Uzeo je dječaku loptu iz ruku i nešto mu dobacio. Navijači Feyenoorda burno su reagirali, počeli su glasno zviždati hrvatskom reprezentativcu, a čule su se i psovke s tribina.

Na društvenim mrežama pojavile su se i kritike na račun Perišića, iako su mnogi istaknuli da je dječak svojim ponašanjem zapravo izazvao cijelu situaciju. Prema navodima nizozemskih medija, četvrti sudac kasnije je razgovarao s dječakom i savjetovao mu da je trebao predati loptu kada ga je Perišić to zatražio.

Situaciju pogledajte OVDJE.