Gattuso otkrio kako je Džeko bio blizu dolaska u Hajduk

Izbornik talijanske nogometne reprezentacije Gennaro Gattuso izjavio je u ponedjeljak u Zenici kako je bosanskohercegovački napadač Edin Džeko bio blizu dolaska u Hajduk u razdoblju dok je on vodio splitski klub.

"Moram reći da sam s Edinom sklopio veliko prijateljstvo još kada je trebao doći u Hajduk”, rekao je Gattuso na konferenciji za novinare uoči odlučujućeg susreta za plasman na Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije koja će se igrati u utorak.

Nije pritom otkrio detalje oko potencijalnog Džekina transfera u momčad "bilih", ali je biranim riječima govorio o kapetanu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

“Već godinama sam spoznao i kroz osobu i karijeru o komu se radi. Čestitam mu na velikoj karijeri koju je napravio”, istaknuo je Gattuso.

Džeko na kraju nije pojačao splitski klub, već je karijeru nastavio u Fiorentini, a potom je prešao u Schalke 04, gdje i danas nastupa. Tijekom bogate klupske karijere Džeko je igrao za Željezničar, Wolfsburg, Manchester City, Romu i Inter iz Milana, osvojivši brojne trofeje, uključujući naslov prvaka Engleske.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine rekorder je po broju nastupa i najbolji strijelac u povijesti te dugogodišnji kapetan nacionalne vrste s kojom je nastupio i na Svjetskom prvenstvu 2014. godine.