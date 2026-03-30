Talijani koriste lude taktike u pripremi utakmice: Poslali špijuna da gleda trening Zmajeva?

Sutra od 20:45 na rasporedu je utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije koja je ujedna i finale kvalifikacijskog turnira za Svjetsko prvenstvo. Jasno je kako je ulog vrlo velik za obje reprezentacije, a prema pisanju portala SportSport.ba, Azurri su se odlučili na korištenje neprimjerenih taktika u pripremi utakmice.

Kako tvrdi navedeni medij, Talijani su poslali špijuna da nadgledava trening protivnika i to u vidu vojnika EUFOR-a (snage Europske unije u Bosni i Hercegovini). On je uhvaćen kako mobitelom snima zatvoreni trening izabranika Sergeja Barbareza. Nogometaši BiH su ga uočili te je nakon kraće rasprave morao napustiti prostor uz teren.

Nogometni savez BiH navodno je podnio i pritužbu misiji EUFOR-a u BiH. Nije potvrđeno da je vojnika poslao Talijanski nogometni savez, ali svakako je čudno da je ovaj incident izbio samo dan prije jedne od najvažnijih utakmica u povijesti bosanskohercegovačkog nogometa. Zmajevi bi se u slučaju pobjede plasirali na svoje drugo Svjetsko prvenstvo u povijesti, nakon Brazila 2014.

U najavi utakmice izbornik Sergej Barbarez je rekao:

- Ako budemo vodili 1:0, parkirat ćemo autobus kod nas, a ako budemo gubili, kod njih. Pustimo da utakmica krene pa ćemo vidjeti kako ćemo reagirati. Drago mi je zbog te emocije, te ljubavi koja se javlja između momaka, točnije reprezentacije i države. To smatram najvećim uspjehom.