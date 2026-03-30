Brazil pod Ancelottijem nema rigidnu taktiku, zato je i teško pripremati dvoboj protiv njih

Jedan od najuspješnijih nogometnih trenera u povijesti najvažnije sporedne stvari na svijetu, 66-godišnji talijanski stručnjak Carlo Ancelotti, u svibnju prošle godine službeno je preuzeo poziciju izbornika brazilske reprezentacije. Nakon 11 različitih klubova koje je kao trener vodio u periodu od 30 godina (od 1995. do 2025.), konačno je došao red i na prvi izbornički angažman u njegovoj bogatoj karijeri.

Zasad su reakcije brazilske javnosti na njegov mandat miješane. Popularni Don Carlo je u devet utakmica na klupi Brazila ostvario učinak od četiri pobjede, dva remija i tri poraza, uz gol-razliku 15:7. Od tih devet utakmica tek su četiri bile natjecateljske, lani u završnici kvalifikacija za Mundijal, dok je od listopada pa sve do sad Brazil igrao isključivo prijateljske utakmice. A u te četiri natjecateljske utakmice Brazil je pod Ancelottijem pobijedio Čile i Paragvaj, remizirao s Ekvadorom te izgubio od Bolivije.

Pomalo i nevjerojatno zvuči činjenica da su pregovori između Ancelottija i Brazilskog nogometnog saveza za dolazak Talijana na izborničku funkciju trajale pune tri godine, još tamo od ljeta 2022. godine. Brazil je žarko htio dovesti iskusno lice koje se dokazano zna nositi sa svlačionicom u kojoj boravi ogromna količina ega te uskladiti dužnosti i prothjeve superzvijezda. Godinama je to uspješno radio u Real Madridu, a ranije tijekom svoje karijere i u Milanu, Juventusu, PSG-u, Bayernu....

Ono što je specifično kod Ancelottija je da nikada nije bio komplicirani trener u smislu taktike, a to je ono što Brazilu, barem oni tako smatraju, treba u ovom trenutku. Stil nogometa koji Don Carlo gaji je uvijek bio prilično jednostavan; u obrani treba biti kompaktan, a u napadu igračima treba dati slobodu. Ima tu naravno još nekih detalja, ali otprilike bi se tako taktika Ancelottija mogla opisati u jednoj rečenici.

Kako onda Brazil igra pod Ancelottijem? Pa upravo tako. Cilj Ancelottijevog pristupa je da igrači sami osjete što trebaju raditi na terenu. Jedine jasne instrukcije koje Ancelotti daje tiču se temeljnih ideja, a one izgledaju otprilike ovako; u obrani je najbitnije biti gust u središnjim zonama i tjerati protivnika preko bokova, a odmah po oduzetoj lopti treba napadati direktno i duboko te dozvoliti igračima s višom individualnom kvalitetom da donose odluke u skladu s vlastitim idejama. Ancelottijeve momčadi nemaju rigidne strukture kao one Pepa Guardiole, a Brazilci vjeruju da bi baš to trebalo savršeno odgovarati njihovoj talentiranoj momčadi, posebice ofenzivnim zvijezdama poput Viniciusa Juniora i Raphinhe.

Stoga je vrlo teško i pripremati utakmice protiv Brazila budući da nikakav opipljivi niti rigidni sistem zapravo i ne postoji. S druge strane, brojni kritičari tvrde da Brazilu, koji čeka na naslov svjetskog prvaka već više od dva desetljeća, baš treba rigidni taktički pristup jer 'joga bonito' u recentnoj povijesti i nije donosila puno toga dobroga. Je li ovakav pristup Talijana pun pogodak ili je pak neizvediv u modernom nogometu, najbolje ćemo vidjeti na samom Mundijalu. Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu ujutro po našem vremenu (2.00, Nova TV) u Orlandu protiv Brazila igra prijateljski dvoboj.