Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 224
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA ŠTAKAMA

Stravična ozljeda legende Dinama u finalu kupa: Sezona je za njega gotova

Susret Futsal Dinama i Rijeke u prvoj utakmici finala Hrvatskog malonogometnog kupa
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.03.2026.
u 22:37

U 28. minuti, Elvir Husarić oštro je startao na njega na centri igrališta te je Novak ostao ležati dok mu liječnici nisu pomogli da napusti teren

Malonogometaši Futsal Dinama poraženi su s ukupnih 8:5 protiv HMNK Rijeke u finalu Hrvatskog kupa. Kao da to nije bilo dovoljno loših vijesti za igrače zagrebačkog kluba, teško se ozlijedio i njihov kapetan Tihomir Novak

U 28. minuti, Elvir Husarić oštro je startao na njega na centri igrališta te je Novak ostao ležati dok mu liječnici nisu pomogli da napusti teren. Cijela dvorana očekivala je crveni karton budući da igrač Rijeke nije ni pokušavao doći do lopte, ali sudac je zaključio kako je žuti karton dovoljna kazna. Novak će zbog ozljeda morati propustiti sljedeća dva mjeseca, što znači da je tekuća sezona za njega praktički gotova. Potvrdio je to i klub na društvenim mrežama:

- Kapetan Tihomir Novak danas je odradio pregled kod naših zdravstvenih partnera u bolnici Akromion. Prema službenom liječničkom nalazu, utvrđena je ozbiljnija ozljeda ligamenata koja zahtijeva odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju, a okvirna prognoza oporavka je dva mjeseca. No daljnji tijek oporavka ovisit će naravno i o reakciji na terapiju i eventualnoj potrebi za dodatnim medicinskim zahvatima. Tihi je stavljena ortoza te se trenutačno kreće uz pomoć štaka, a preporučeno mu je mirovanje - napisali su.


Do kraja regularnog dijela hrvatskog prvenstva ostala su još dva kola nakon čega slijede doigravanja. Dinamo je drugi na ljestvici s 31 bodom, dva manje od Rijeke.
Ključne riječi
ozljeda Tihomir Novak futsal Dinamo

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
23:05 30.03.2026.

Ko če koga ako neče balkanski čovik brata svoga.

Avatar rubinet
rubinet
22:45 30.03.2026.

To je bilo za pritvor, a sudac mu dade žuti. Komedija.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!