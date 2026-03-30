Stravična ozljeda legende Dinama u finalu kupa: Sezona je za njega gotova

Malonogometaši Futsal Dinama poraženi su s ukupnih 8:5 protiv HMNK Rijeke u finalu Hrvatskog kupa. Kao da to nije bilo dovoljno loših vijesti za igrače zagrebačkog kluba, teško se ozlijedio i njihov kapetan Tihomir Novak.

U 28. minuti, Elvir Husarić oštro je startao na njega na centri igrališta te je Novak ostao ležati dok mu liječnici nisu pomogli da napusti teren. Cijela dvorana očekivala je crveni karton budući da igrač Rijeke nije ni pokušavao doći do lopte, ali sudac je zaključio kako je žuti karton dovoljna kazna. Novak će zbog ozljeda morati propustiti sljedeća dva mjeseca, što znači da je tekuća sezona za njega praktički gotova. Potvrdio je to i klub na društvenim mrežama:

- Kapetan Tihomir Novak danas je odradio pregled kod naših zdravstvenih partnera u bolnici Akromion. Prema službenom liječničkom nalazu, utvrđena je ozbiljnija ozljeda ligamenata koja zahtijeva odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju, a okvirna prognoza oporavka je dva mjeseca. No daljnji tijek oporavka ovisit će naravno i o reakciji na terapiju i eventualnoj potrebi za dodatnim medicinskim zahvatima. Tihi je stavljena ortoza te se trenutačno kreće uz pomoć štaka, a preporučeno mu je mirovanje - napisali su.

Do kraja regularnog dijela hrvatskog prvenstva ostala su još dva kola nakon čega slijede doigravanja. Dinamo je drugi na ljestvici s 31 bodom, dva manje od Rijeke.