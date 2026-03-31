Unutarnji izvori otkrili: Trump spreman povući ključni potez unatoč blokadi tjesnaca

Američki predsjednik Donald Trump spreman je privesti kraju američki sukob s Iranom čak i ako Hormuški tjesnac ostane većinom zatvoren, izvijestio je The Wall Street Journal pozivajući se na izvore iz administracije.

Prema tim navodima, Trump je savjetnicima poručio kako bi Sjedinjene Države trebale ostvariti ključne vojne ciljeve, oslabiti iranske pomorske snage i smanjiti njihove raketne kapacitete, nakon čega bi uslijedilo postupno smirivanje sukoba. Istodobno bi Washington nastavio vršiti pritisak na Teheran da ponovno omogući slobodan prolaz kroz tjesnac.

Ako Iran ne pristane na takav scenarij, SAD bi, prema istom izvoru, mogao zatražiti od europskih saveznika i država Perzijskog zaljeva da preuzmu vodeću ulogu u ponovnom otvaranju ključnog pomorskog pravca. Procjene iz Trumpova okruženja sugeriraju da bi izravna vojna operacija probijanja tjesnaca mogla značajno produžiti sukob, potencijalno izvan planiranog trajanja od četiri do šest tjedana.

Hormuški tjesnac ima presudnu ulogu u globalnoj opskrbi naftom, a njegova blokada već je uzrokovala snažan rast cijena energenata. Od početka sukoba, tržišta bilježe značajne poremećaje, djelomično zbog iranskih odgovora na američko-izraelske napade. Cijena nafte dodatno je porasla i dosegnula približno 116 dolara po barelu, što je blizu najviših razina od izbijanja sukoba, navodi The Wall Street Journal.

U međuvremenu, Donald Trump zaprijetio je novim napadima ako Iran ne pristane na dogovor i ne omogući nesmetan promet kroz tjesnac. Među potencijalnim metama naveo je elektrane, naftnu infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju. Na društvenoj mreži Truth Social Trump je istaknuo da je postignut “značajan napredak” u pregovorima s, kako je rekao, “novim i razumnijim režimom” u Teheranu, ali je upozorio da bi neuspjeh pregovora mogao rezultirati novim bombardiranjima. Poručio je i da bi takvi napadi predstavljali odmazdu za američke vojnike i druge žrtve koje su, prema njegovim riječima, stradale tijekom dugogodišnjeg neprijateljstva s Iranom.