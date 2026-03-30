Njemačka u zadnji trenutak došla do pobjede protiv Gane

Suparnik Hrvatske na skorašnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu, reprezentacija Gane u prijateljskoj je utakmici igranoj u ponedjeljak u Stuttgartu izgubila od domaćina Njemačke sa 1-2.
Prv gol postigao je Havertz u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena iz kaznenog udarca dosuđenog nakon što je lopta pogodila u ruku Adjeteya, na 1-1 poravnao je Fatawu u 70. minuti iz protunapada, da bi zasluženu pobjedu Njemačkoj osigurao domaći napadač Undav u 88. minuti.
Hrvatska i Gana susrest će se u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji. U skupini su još Engleska i Panama.
Njemačka će igrati u skupini E s Curacaom, Obalom Bjelokosti i Ekvadorom.
