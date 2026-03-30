Bivši Hajdukovac napustio reprezentaciju nakon što ga je izbornik ponizio: 'Odlazak boli, ali ne cijene me'

33-godišnji bivši napadač Hajduka Aleksandar Trajkovski odlučio se umiroviti se od nacionalnog dresa Sjeverne Makedonije nakon više od 14 godina i 98 nastupa. Prvi od njih stigao je u kolovozu 2011. u porazu od Azerbajdžana 1:0. Jedan je od najvećih nogometaša u povijesti svoje reprezentacije budući da je treći po broju nastupa i njen drugi najbolji strijelac u povijesti s 24 pogotka.

Njegova odluka stiže nakon što mu izbornik Goce Sedloski nije dao ni minute u utakmici doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Danske u Kopenhagenu. Upravo se Sedloski nalazi ispred napadača Lokomotive na listi igrača s najviše nastupa za Sjevernu Makedoniju, ima ih okruglih 100. Dodajmo kako je rekorder Goran Pandev sa 122 koji je ujedno i najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s 38 golova.

Luka Modrić sjeo u taksi u SAD-u, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Valjda jedini na svijetu' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trajkovski se od reprezentacije oprostio dirljivom porukom na društvenim mrežama:

- Danas stojim pred vama sa srcem punim emocija… Od prvog dana kada sam obukao dres, znao sam da to nije samo obveza - nego čast, ponos i odgovornost koja se ne može opisati riječima. Predstavljati svoju zemlju, svoj narod, svoju obitelj… To je nešto što se osjeća, ne objašnjava. Svaki poziv u reprezentaciju za mene je bio kao prvi. Ista uzbuđenost, ista trema, ista želja da dam sve od sebe. Svaka utakmica bila je borba, svaki gol - trenutak koji ću nositi u srcu zauvijek. Ali više od svega, pamtit ću ljude, suigrače koji su postali braća, koji su vjerovali u mene i sve one koji su bili dio ovog putovanja. Bilo je i teških trenutaka… Porazi koji su boljeli, ali i pobjede koje su nas učile što znači prava radost. U svim tim trenucima jedno se nikada nije promijenilo - ljubav prema dresu i želja da se da maksimum za našu zemlju. Ipak, u proteklom razdoblju osjećam da moj trud i zalaganje nisu bili dovoljno cijenjeni.

Posebna zahvala navijačima - vi ste bili naša snaga kada je bilo najteže, naš vjetar u leđa kada nam je najviše trebalo. Ovo nije laka odluka… Odlazak boli, ali istovremeno donosi i ponos. Ponos što sam imao čast biti dio ove reprezentacije i nositi ovaj dres srcem. Reprezentacija nije samo tim - to je obitelj. Hvala svima na povjerenju, podršci i ljubavi kroz sve ove godine. Hvala vam što ste mi omogućili da živim svoj san. Uzdignute glave i punog srca… Povlačim se. S poštovanjem, Aleksandar Trajkovski.