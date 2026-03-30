Fico bijesan, ponovno je zaprijetio: 'Neka Europska unija zaboravi...'

Mađarski premijer Viktor Orbán posljednjih je tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Ukrajini i Europskoj uniji, no on nije jedini. Sada se na njih žestoko obrušio i Robert Fico, slovački premijer. Kako prenosi Denník E, Fico tvrdi da Europska komisija želi utjecati na političku situaciju u Slovačkoj jer je kritizirala to što je njegova vlada uvela dvostruke cijene nafte. "Tko će objašnjavati nedostatak nafte? Tko će objašnjavati da će benzin i nafta stajati 2,5 eura? Tko će objašnjavati ako porastu cijene hrane i usluga? Pa vlada Roberta Fica", naveo je.

Slovački medij pojašnjava kako je tamošnja vlada odlučila uvesti dvostruke cijene, pri čemu strani vozači moraju plaćati više iznose. Prema Ficu, Slovačka ima pravo zaštititi se od negativnih posljedica sukoba na Bliskom istoku. Pritom, napomenuo je i kako već drugi mjesec nafta ne teče naftovodom Družba, za koji Kijev kaže da je oštećen u ruskom napadu dronom, te je za sve okrivio ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog, isto kao što to radi i Orbán.

Fico smatra kako bi Europska komisija trebala "pritisnuti" Zelenskog i Ukrajinu kako bi dopustili da inspekcija pregledala naftovod. Uz to, traži i da u tom timu budu predstavnici Slovačke i Mađarske, zajedno sa stručnjacima EU. "Neka Europska unija zaboravi na susretljivost Slovačke pri ubrzanom pristupanju Ukrajine Europskoj uniji“, zaprijetio je.

Fico je, podsjetimo, i ranije bio oštar prema Europskoj uniji. Primjerice, početkom ožujka naveo je kako će Slovačka "preuzeti palicu" od Mađarske i blokirati fondove Europske unije za Ukrajinu ako mađarski premijer Viktor Orbán izgubi izbore u travnju. Naime, iako Kijev tvrdi da naftovod zahtijeva popravke zbog ruskog napada krajem siječnja, Slovačka i Mađarska optužuju ukrajinsku vladu da namjerno uskraćuje isporuke.